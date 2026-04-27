健康你我他／書中穿越時空 樂為古人後輩

在人手一機的時代，只要隨手一滑，五花八門的資訊便源源不絕，令人眼花繚亂，卻也讓我這個六旬之人，有拔劍四顧心茫然之慨。每當看著手機頁面，總覺得內容片斷無法聚焦。

但紙本閱讀就讓人感到滿滿的幸福！從小受到父親閱報習慣影響，我也是聯合報訂戶。早晨以報佐餐是我的日常，父親去世後，閱報更像是與父親間的心靈相遇時刻，就像母親每日供在靈案上的報紙，少了它的陪伴就若有所失食不知味。報紙內容豐富：國內時事點評、國際世局分析、社會百態新聞及副刊繽紛文章，讓人在翻閱中，感受到紙張的純厚溫度和充實內涵。閱報開啟了美好的一天。

午後泡一壺茶，手捧一冊細細品讀，就能在書香滿溢中體會人生況味。「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。」一份真摯深刻的感情，是超脫時間與生死界限的存在於一生一世。「回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴。」無論人生如何跌宕起伏，只要面對它、接受它、處理它、放下它，就能像東坡先生那樣安然自適。「此心安處是吾鄉。」只要安住好我們的心，任何困難境地，我們都能依舊神采飛揚。

閱讀能故國神遊與古人為友，讓我們可以穿越古今探究心靈，在這閱讀的世界裡，我們還是最年輕的小夥呢。閱讀讓心不老誠非虛言。