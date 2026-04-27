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健康名人堂／當政策只是回應壓力 難解醫護流失

聯合報／ 陳柏同

台灣護理人力短缺並非新議題，早在十多年前就已現警訊。直至今日，急診壅塞、病房關閉與排床困難不減反增，我們必須正視一個核心事實，醫療體系所依賴的人力基礎，正在結構性流失。台灣整體醫療環境面臨的問題不是短期缺工，而是長期失衡，其中以護理專業最為明顯。

總勞動力下降 各行各業缺工

缺工不只發生在護理人力，從工程師、機師到各類專業技術人員，缺工已是全面現象。當總體勞動供給下降，提高薪資與改善條件，往往只是產業間的人才再分配，而非真正增加人力。

更根本的是，世代價值已經改變，新世代不再願意為高壓、長工時與高度責任承擔無限讓渡生活品質，護理工作的本質，與這樣的價值轉變之間，存在難以忽視的落差。台灣邁入超高齡社會，醫療與長照需求持續上升，但護理教育端招生不足，學成不願投入職場、留任率低，顯示供給緊縮，能提供服務的人卻愈來愈少。

面對這樣的現實，如何讓護理人員在有尊嚴且合理的工作環境下留下來，同時改變醫療體系，解方或許是打掉重練，重建系統。

首先，必須推動任務重分配，讓護理師從大量非核心工作中解放出來，將人力用在真正需要的地方。

去年有人在公共政策網路平台倡議，要求落實三班護病比與非專業工作排除，例如要求明確把「點班（財物清點、物料盤點）與環境整理」等，定義為非護理專業，改由後勤或護理輔佐人力處理。當護理人員的雜務干擾減少，可回歸「直接照護病人」本業，這才是護理專業真正的價值。

少子化難逆轉 規畫外籍人力

其次，啟動國際人力引進。許多先進國家將外籍人力視為常態配置。在護理人力回歸核心工作之後，非核心工作可轉由外籍人力處理，在少子缺工的情況下，引進外籍人力無法避免，必須及早認真思考，並做出合理可行的規畫。

第三，科技導入不能停留在口號。全球發展人工智慧已是時代趨勢，面對未來物聯網、巨量資料及AI發展，加上台灣人口結構老化的不可逆現象，人工智慧不只可協助醫師，也能幫助護理師等其他醫事人員，也許目前臨床導入AI尚未成熟，應以開放包容的心態與人工智慧共存。

評估重建體系 才是根本解方

護理人員逃離醫院臨床工作，改善待遇與工作環境無庸置疑，但人力不足時，強制設定護病比標準，醫療機構只能透過關閉病床、減少收治量能來符合規範。當前討論在於「應該有多少人」的理想配置，但我們必須面對「實際上有多少人」。

護理人力問題，從來不是單一職類問題，而是整體勞動供給結構的變化。台灣的政策討論反覆在理想與訴求間擺盪，如果政策只是回應壓力，未評估人力供給與體系承載能力，最終不僅無法改善護理人員處境，恐將使第一線更疲憊，民眾更難就醫。

（作者陳柏同為財團法人厚生基金會執行長）

護病比 人力

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