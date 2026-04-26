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身體發黃、無痛感、小便像茶！女子確診胰臟癌 醫生教3招自查黃疸

香港01／ 撰文：艾曼達
台灣有胰臟醫生在社交平台分享個案，指1名60歲婦人不吸煙不喝酒也沒有任何慢性疾病，1個月前開始覺得小便的顏色像紅茶，而且胃口也不太好，吃一點東西就覺得飽了。圖／AI生成
台灣有胰臟醫生在社交平台分享個案，指1名60歲婦人不吸煙不喝酒也沒有任何慢性疾病，1個月前開始覺得小便的顏色像紅茶，而且胃口也不太好，吃一點東西就覺得飽了。圖／AI生成

沒有任何不良嗜好，身體突然發黃，那就要小心了！台灣有胰臟醫生在社交平台分享個案，指1名60歲婦人不吸煙不喝酒也沒有任何慢性疾病，1個月前開始覺得小便的顏色像紅茶，而且胃口也不太好，吃一點東西就覺得飽了；該病人1個月內瘦了5公斤，但身體沒有任何疼痛感，直到眼白和皮膚變黃，發覺到不對勁後去醫院檢查，最終確診患上魔王級別癌症「胰臟癌」。

不可忽視黃疸症狀

台灣胰臟醫師林相宏在facebook專頁發文，提醒網民不要等到黃疸才來看診，而該名女病人以為身體沒問題，直到眼白和皮膚都發黃後，家人察覺到不對勁才到醫院抽血檢查，結果黃疸跟肝指數都是正常的10倍以上，接受超聲波以及電腦掃描後，顯示胰臟頭部的腫瘤達4公分，外科仍在評估是否適合做手術。

為何胰臟癌會出現黃疸？

胰臟癌被封為「沉默殺手」、「沉默癌王」，而林相宏醫師指出，70%胰臟癌患者是沒有症狀的，通常只是輕微消化不良，甚至完全沒感覺，這也是胰臟癌早期很難發現的原因。但是腫瘤常見會長在胰臟的頭部，因為膽管就在旁邊，很容易被壓到阻塞產生黃疸 ，而腫瘤越大，產生黃疸的可能性越高。

如何檢測自己有沒有黃疸？

林相宏醫師教導網民可用3招自我檢查有否出現黃疸症狀：

1）排泄物

尿液變深（像紅茶）糞便變淡（灰白色），小便變色是最早可以反映身體黃疸狀況的表現，多餘的膽汁會從尿液被排出 所以像紅茶，膽汁阻塞進不到腸胃道，所以糞便變淡（灰白色）。

2）看眼白

正常情況下，下眼皮往下拉，在自然光下看到是白色，黃疸時，一開始會淡黃，後期變成明顯的黃色。眼白變黃會比皮膚更敏感更早期出現。

3）看皮膚

當全身開始泛黃時，已經是很嚴重了，而且膚色較深的人不容易看得出來。

根據香港特別行政區政府癌症網上資源中心資料，明胰臟癌是本港致命癌症的第4位，而胃腸肝膽科醫師李宜霖曾在YouTube影片提及胰臟癌的危險因子，當中包括：

1.吸煙

根據研究表明，吸煙會增加患胰臟癌2倍風險。由於胰臟功能強大，會不斷分泌製造物質，煙裡所含的物質會造成胰臟細胞DNA的損傷。

2）飲酒

飲酒會造成慢性胰臟發炎，慢性胰臟發炎有10倍的風險會造成胰臟癌。

3）肥胖糖尿病

體內有過高的糖分，容易造成胰島素阻抗，如果經常喝含糖飲料，容易產生胰島素阻抗，會拉高出現胰臟癌的風險。

4）家族史

直系家屬罹患胰臟癌，子女罹患胰臟癌的風險呈正相關。

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文章授權轉載自《香港01》

胰臟癌 台灣 遺傳疾病 醫生

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