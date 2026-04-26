生不如死？ 斷食善終爭議延燒 醫籲正視「無意識長照」

台灣推動安寧療護逾二十年，從最初的癌症末期照護，擴展至非癌末期疾病，包含「安寧緩和醫療條例」以及「病人自主權利法」上路，逐步尊重病人意願。人生最後一哩路該怎麼走？今日「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會上，斷食善終與無效醫療的討論，揭開制度與現實之間的落差。

倡議「斷食善終」的台中復健醫院前院長畢柳鶯，特地到場聆聽，請求醫界不要再用無效醫療為無意識插管臥床的病人延命。她認為，安寧緩和之母趙可式教授主講的「面對人民苦難的同情共感」，這正是協助病人得善以終的初衷。

畢柳鶯指出，早在48年前（1978年），趙可式老師的父親重度失智，身上插著呼吸管、鼻胃管癱瘓在床，家人深知這不是他想要的生活，趙老師親至圖書館查資料，理解此時撤除維生管路完全符合醫學倫理，在醫師不認同的情況下，趙老師在病歷簽名以示負責，親自為父親撤除呼吸管，讓父親得以自然死亡。

畢柳鶯引述第一線觀察指出，部分RCW（慢性呼吸照護病房）病房中，高達七成病人已無意識，卻仍持續接受侵入性維生治療，「這些人是否真的還有醫療利益？」值得社會深思。病人若要求撤除呼吸器，卻被視為有自殺意圖，而拒絕其要求。

可見趙老師與許多前輩努力奔走所推動的「安寧緩和條例」與「病人自主法」精神，有許多醫師並不瞭解。畢柳鶯認為，政府和醫界努力推廣民眾簽署安寧緩和條例以及病主法，有愈來愈多民眾理解他們有拒絕或停止無效醫療的權力，卻有許多醫師以各種理由拒絕家屬，或甚至病人本人撤除延命醫療的要求。

簡言之，「這兩條法案在醫療現場沒有被確實執行，才是現今最大問題。」畢柳鶯說，這也是「斷食善終」何以漸為風潮的主要原因，因為無效醫療包括強制人工灌食。部分家屬希望為無意識親人撤除維生設備，卻遭醫師拒絕，理由包括「可能構成殺人」、「等同餓死病人」，或是被威脅報警。

畢柳鶯分享，一名58歲已經臥床24年的植物人，家屬要求撤除鼻胃管，醫師拒絕的理由是病人還年輕。病患嚴重腦出血昏迷，醫師判斷已無清醒可能，但是病人腸胃還有吸收能力，且沒有立即死亡的跡象。另外，四肢癱瘓僅餘頭部有動作的病人要求撤除呼吸器，醫師認為病人這是自殺傾向，否決其撤管要求。

畢柳鶯提到另一名慢性洗腎病人，全身水腫，經常要輸血，洗腎中需要嗎啡止痛，病人要求停止洗腎，醫師說病人尚未符合安寧條件。最讓家屬受傷的拒絕理由，竟是被指控這是謀殺、是不孝，怎麼可以餓死父母！

反對「斷食善終」的聲音同樣強烈，部分安寧醫療團體認為，對仍具意識的患者採取斷食方式，可能涉及倫理風險，甚至被誤用為加速死亡的手段，主張應審慎規範，避免模糊醫療界線。隨著失能與失智人口增加，如何界定「無效醫療」、如何落實預立醫療決定，以及如何讓醫師在法律保障下執行善終醫療，已成為迫切課題。

與會專家呼籲，政府應進一步盤點全台長期依賴維生設備且無意識患者的人數，建立更明確的臨床指引與法律支持，同時加強民眾對善終與預立醫療決定的認識，避免醫療淪為「延長痛苦」的工具。