觀察成就創作 波隆那大獎得主羅培茲訪台

童年四處搬家，墨西哥繪本作家羅培茲在不斷適應新環境中成長，將其化為對世界的敏銳觀察力，讓創作充滿細節，近年更斬獲各大獎項。她近日首度訪台，也深受台灣繪本啟發。

阿蘇爾．羅培茲（Azul López）目前在台發行繁體中文版作品僅有大塊文化出版的「掉進坑裡的鱷魚克洛克」，她曾在2022年波隆那書展獲得SM基金會國際插畫大獎，2023年得到韓國南怡島國際童書節插畫大賽綠島獎，迅速打開國際知名度。她日前訪台參加首屆金繪獎典禮及系列活動，童里繪本洋行也舉辦其快閃原畫展。

羅培茲接受中央社記者專訪提及，她在金繪獎中看見不同的台灣繪本，令她感到充滿自由與希望，「想到台灣小孩有這麼多繪本可以看，我深受啟發。」

她回憶童年家中沒有太多書可以讀，倒是有桌子、毛衣教學的DIY百科全書，儘管她一次都沒做出來，但光看書想像就有趣，如今做為創作者，書本也是一種從頭靠自己摸索的創作。

「從頭開始」是羅培茲童年反覆歷經的經驗，因家中變故，她不斷搬家，從大房子到小房子，國小階段還換6次學校，在不斷變化下，讓她更需要對環境保持警戒與敏銳觀察，隨著慢慢成長，她感激自己能看到這麼多的生活細節，「本來像是肩膀上的負擔，但現在變成了可以讓我飛翔的翅膀。」

像是散步時，羅培茲會看見小蝸牛們列隊漫步、車水馬龍中的肥碩蚯蚓，當人們在街上步履匆匆，她會刻意反向行走，觀察人們的表情、衣著與聲音，這些或大或小的細節，都是她眼中有趣的風景，也因此每當她感到「卡住」時，最愛的就是散步。

在「掉進坑裡的鱷魚克洛克」中，可見她活用自身對生活的體悟與對細節的掌握。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，她因為無法出門而感到沮喪不已，有天在洗澡時，還突然停水，生活種種不順心的感受讓她忍不住哭泣起來，發展為她筆下故事，就是一隻鱷魚不小心掉進坑洞裡的受困過程。

故事中有蛇、猴子等動物一一出現，對鱷魚提出脫困建議，羅培茲還畫了隻等待讀者觀察的小老鼠。羅培茲笑說，她在寫故事時總想著讀者，「鱷魚在歷經一場困境後會不會去吃了老鼠呢？」這留給讀者去感受及思考，也是她想提出的問題，「人在歷經挑戰以後，會不會去改變自己」。

動物是羅培茲作品常見元素，她透過互動發現，小朋友是不按牌理出牌的，就像動物一樣直覺且本能，身為創作者，她會刻意切斷成人的感受，如此才可以不受限地發揮創意，並擁有更多同理心，「希望台灣小朋友看到我的書以後，未來也能享受生活中的觀察。」

羅培茲過去曾往科技、平面設計領域發展，憑藉長期寫作，還有自學、短期課程學習繪畫，她嘗試自製繪本後向編輯毛遂自薦，後來就這樣踏上繪本創作者的道路。此次她因金繪獎受邀來台，也是她第一次造訪亞洲，回顧一路走來，「人生充滿很多驚奇，我很感謝。」