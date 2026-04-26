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失智人口恐翻倍！ 民團拋「失智症基本法」草案 應升格政院統籌

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
失智人口預估將於三十年後由約40萬人倍增至84萬人，台灣失智症協會認為我國需要《失智症基本法》，建立長期穩定的制度基礎。本報資料照片
失智人口預估將於三十年後由約40萬人倍增至84萬人，台灣失智症協會認為我國需要《失智症基本法》，建立長期穩定的制度基礎。本報資料照片

台灣已邁入超高齡社會，將迎來失智人口快速攀升的關鍵時刻，制度卻出現斷層隱憂。台灣失智症協會今日公布「TADA版《失智症基本法》草案」，直指現行政策以行政計畫為主，面臨延續性不足、跨部會整合有限等瓶頸，呼籲應盡速立法，並將治理層級提升至行政院，建立長期穩定的制度基礎。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，目前失智政策由衛福部主責推動，涉及十餘個部會，但因缺乏更高層級授權與統籌機制，跨部會整合效能有限，難以形成完整政策體系。「這也是推動專法的關鍵原因之一。」長照3.0雖然已經上路，但是長照只是照護的其中一環，不足以應對失智挑戰。

陳筠靜指出，失智者需求橫跨生活各面向，包括交通、金融、司法、教育與社會參與等。例如部分患者仍具生活自理能力，需求在於「友善環境」與「自立支持」，而非長期照護。而在法律上，失智者在決策能力、責任認定等情境，也需要司法體系介入與配套。

目前失智政策已涉及12個部會，但實務運作上仍由衛福部主責，且多以長照體系為核心推動，導致其他領域難以有效整合。台灣失智症協會強調，失智政策的治理層級應升級至行政院層級統籌，才能真正落實跨部會治理，才能確保政策穩定延續並提升治理效能。

台灣自2013年推動失智症政策以來，已發展至「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，陳筠靜說，這項方案於2025年屆期，至今3.0版本仍未公布，政策銜接出現空窗。目前已有相關草案進入立法院審議，期待TADA版本能納入併案討論，透過不同版本整合，打造更完善的制度設計，真正回應失智者及其家庭的需求。

TADA版草案共29條，歷時兩年研擬，整合國內外經驗與實務需求，核心包含四大方向。首先，將失智政策治理層級提升至行政院，由中央統籌資源與策略；其次，強化失智者權益保障與疾病防治，兼顧個人尊嚴與家庭福祉。第三，建立政策定期檢討機制，明訂每年檢討、每五年全面更新。

第四點則是建構完整政策架構，涵蓋醫療照護、長照服務、社會參與、司法保障、風險預防及專業人力培育等面向。陳筠靜強調，在高齡化不可逆的趨勢下，失智症不僅是醫療或照護議題，更是涉及社會運作與人權保障的整體政策課題。

台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長徐文俊指出，台灣在失智症政策推動上已累積一定基礎，現階段正是邁向法制化的關鍵時刻，唯有透過專法，才能確保政策穩定延續並提升治理效能。

從國際發展來看，日本、韓國、美國與加拿大等國，均已透過專法強化失智症治理。其中，日本於2023年通過《促進實現共生社會之失智症基本法》，由中央高層統籌，並納入失智者與照顧者參與決策，提升政策執行力。

長照 行政院 失智症 衛福部

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