把握周三前好天氣！29日起中部以北防較大雨勢 這日再轉晴

氣象署表示，28日前各地大致穩定、晴到多雲，29、30日因鋒面及東北季風影響，全台有雨，29日中部以北防局部較大雨勢；勞動節連假天氣大致穩定，但5月3日又一鋒面接近，南部易有雨。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天各地晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各山區有零星短暫陣雨；28日偏南風及東風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

曾昭誠指出，29、30日鋒面通過及東北季風增強，各地易有局部短暫陣雨，其中29日降雨較明顯，中部以北易有局部較大雨勢。5月1日東北季風減弱，各地降雨趨緩；5月2日各地轉為多雲到晴；預估5月3日又一鋒面接近，南部、台東地區有局部短暫陣雨，其他各地易有午後雷陣雨。

氣溫方面，曾昭誠表示，今天至28日各地高溫持續緩升，北部接近攝氏30度，中南部30至32度，局部地區會再高1至2度；29日、30日因雲多降雨及東北季風影響，中部以北、宜花地區白天高溫約25度，南部地區變化不大；5月1日起再逐日回升，北部上看30度。

曾昭誠提醒，27日晚至29日晨馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度，另外，29日東南部地區注意恐有焚風發生；此外，就目前資料顯示，一直到5月上旬，還沒有明顯熱帶擾動發展跡象。