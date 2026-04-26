快訊

獨／鄭習會效應？金門赴廈考察遭卡 副縣長申請遭駁回

「解放軍在進步」退役少校在陸發言惹議 退輔會：譴責附和中共言論

聽新聞
0:00 / 0:00

把握周三前好天氣！29日起中部以北防較大雨勢 這日再轉晴

中央社／ 台北26日電
氣象署表示，28日前各地大致穩定、晴到多雲，29、30日因鋒面及東北季風影響，全台有雨，29日中部以北防局部較大雨勢；勞動節連假天氣大致穩定，但5月3日又一鋒面接近，南部易有雨。天氣示意圖。圖／AI生成
氣象署表示，28日前各地大致穩定、晴到多雲，29、30日因鋒面及東北季風影響，全台有雨，29日中部以北防局部較大雨勢；勞動節連假天氣大致穩定，但5月3日又一鋒面接近，南部易有雨。天氣示意圖。圖／AI生成

氣象署表示，28日前各地大致穩定、晴到多雲，29、30日因鋒面及東北季風影響，全台有雨，29日中部以北防局部較大雨勢；勞動節連假天氣大致穩定，但5月3日又一鋒面接近，南部易有雨。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天各地晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各山區有零星短暫陣雨；28日偏南風及東風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

曾昭誠指出，29、30日鋒面通過及東北季風增強，各地易有局部短暫陣雨，其中29日降雨較明顯，中部以北易有局部較大雨勢。5月1日東北季風減弱，各地降雨趨緩；5月2日各地轉為多雲到晴；預估5月3日又一鋒面接近，南部、台東地區有局部短暫陣雨，其他各地易有午後雷陣雨。

氣溫方面，曾昭誠表示，今天至28日各地高溫持續緩升，北部接近攝氏30度，中南部30至32度，局部地區會再高1至2度；29日、30日因雲多降雨及東北季風影響，中部以北、宜花地區白天高溫約25度，南部地區變化不大；5月1日起再逐日回升，北部上看30度。

曾昭誠提醒，27日晚至29日晨馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度，另外，29日東南部地區注意恐有焚風發生；此外，就目前資料顯示，一直到5月上旬，還沒有明顯熱帶擾動發展跡象。

東北季風 中央社

延伸閱讀

好天氣到周二！周三周四鋒面再來全台有雨北台轉涼

今明晴熱逾30度 吳德榮：鋒面周三周四再來挾雷陣雨

把握好天氣！周三鋒面通過全台轉雨變天

今明回暖逾30度周四又轉涼 鋒面周三報到

相關新聞

台灣地震風險需重新檢視 台大研究曝「斷層活動恐被低估逾9成」

台大最新研究發現，地表侵蝕與沉積不僅改變地形，還會造成地殼如「翹翹板」般升降，進而影響相對海平面變化，顛覆過去僅以斷層活動解釋海岸抬升的觀點。此外，研究顯示，過去利用海階地形計算的「活動斷層抬升速率」可能存在嚴重誤差，台灣部分區域的斷層活動速率可能被低估超過90％，顯示現行地震風險評估有重新檢視的必要。

區間車淹水乘客急Call列車長…打開廁所「驚見裸男洗澡」 台鐵：移送鐵警偵辦

今早有民眾搭乘台鐵1136次北湖至瑞芳的區間車時，發現列車上的無障礙廁所緊閉，裡面卻傳出水聲，且有水不斷流出，導致整個車廂地板積水，其他乘客連忙撥打電話尋求列車長協助，打開門後竟看到一名裸男正在洗澡，而這已經是本月第3次傳出有民眾利用列車上無障礙廁所洗澡；台鐵公司表示，已違反「鐵路運送規則」第4條及第27條規定，將移送鐵警偵辦。

選了骨灰罈做好安寧準備 她又想赴日賞櫻…專家：別隨便給病人貼標籤

台灣邁入超高齡社會，長者走向生命最後一哩路時，許多人期望「尊嚴善終」，但相對安寧善終，國內仍不斷出現「安樂死」、「斷食善終」等倡議。成功大學醫學院名譽教授趙可式今天表示，重症患者面對死亡時，常有一個共通的現象，當生活品質不好，痛苦太劇烈時，就會展現「死之欲」，但身心靈狀況都很好，生活品質佳，「生之欲」就比較強，如此矛盾的變動都是正常反應。

把握周三前好天氣！29日起中部以北防較大雨勢 這日再轉晴

氣象署表示，28日前各地大致穩定、晴到多雲，29、30日因鋒面及東北季風影響，全台有雨，29日中部以北防局部較大雨勢；勞...

斷食善終是自主還是「被自願」？專家籲：補上制度缺口

台灣進入超高齡社會，「如何好好走」不再只是醫療問題，更是長照、家庭與法律共同面對的難題。陽明交大公衛研究所所長楊秀儀表示，討論斷食善終議題，不能脫離「照顧稀缺」，超高齡社會下，勞動力缺口急劇擴大，但高齡者未必都是重病，卻可能需要照顧，照顧者也可能在日復一日的壓力下瀕臨崩潰。

子宮最怕4地雷 「3大NG食物＋1壞習慣」：恐害荷爾蒙失調

Instagram粉專「小葳營養師」近日分享「殘害子宮的3大NG食物＋1行為」，指出現代女性常見的子宮肌瘤、多囊性卵巢等問題，除了遺傳與壓力外，飲食與生活習慣也扮演關鍵角色。她提醒，若想降低婦科疾病風險，應從日常飲食與作息調整做起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。