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「樂活」才會善終…讓病人的生命有意義 蔡兆勳：須充分給予愛與關懷

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣安寧緩和醫學學會與台灣安寧緩和護理學會今天舉行「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會，台大醫院金山分院院長蔡兆勳特別打上病人家屬送的領帶。他說，人是很苦、很痛，重要的是如何改善病人及家屬的痛苦，不讓醫療團隊有遺憾，這才是我們要做的事情。記者林伯東／攝影
台灣安寧緩和醫學學會與台灣安寧緩和護理學會今天舉行「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會，台大醫院金山分院院長蔡兆勳特別打上病人家屬送的領帶。他說，人是很苦、很痛，重要的是如何改善病人及家屬的痛苦，不讓醫療團隊有遺憾，這才是我們要做的事情。記者林伯東／攝影

台灣邁入超高齡社會，長者走向生命最後一哩路時，許多人期望「尊嚴善終」，但相對安寧善終，國內仍不斷出現「安樂死」、「斷食善終」等倡議。台大醫院金山分院院長蔡兆勳今天表示，不論是「安樂死」、「斷食善終」，他是站在同理的立場，因為大家都看到病人的「苦痛」，但重要的是，應致力改善病人的苦痛，而「不用上演生死大戲，痛不欲生還是可以照顧的」。

安寧緩和醫學醫學會與安寧緩和護理學會今共同舉辦「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會。蔡兆勳以「善終的照護 VS 死亡的方式 」，符合善終文化的醫療照護模式為題演講。

其實，蔡兆勳臨床上不只遇到一位想要「安樂死」或「斷食死」的個案。印象深刻的是，一名癌末患者還可以進食，卻堅決不吃，還在病床床頭放上告示牌「本人已經決定斷食往生，不吃不喝，一心求死，肉身已損壞，直接往生淨土，才是正確選擇」，「請勿再問肚子餓，這次住院目的是一心求死，希望諸佛加持，讓我在夢中，斷氣往生，不要拖時間」。

蔡兆勳聽聞患者想要斷食死，立即到病房關心，他細心觀察發現，病人口渴時會喝飲料，且臥床有尿道炎時願意用抗生素治療，發燒也願意照X光檢查，最終關鍵是，病人其實害怕死亡。因此，他對病人說「我尊重你的意見，我只是捨不得你肚子餓」，經由多次同理心的接納，建立信任感，病人打消了斷食死的念頭，並接受安寧療護，最後安詳去世。

另一名病友更是在病房門口貼上「謝絕志工、心理師、宗教師探訪，病人想好好休息」。後續，也是經由安寧療護團隊持續的溝通、關心，且彼此的陪伴與互相扶持，最終，病人願意打開房門，讓醫護人員進入病房，甚至還一同吃蛋糕，只要充分給予愛與關懷，一定會讓病人覺得生命有意義。

蔡兆勳說，「善終」兩個字已經很美好且具深刻意涵，前面不需要加任何形容詞，任何形容詞都是多餘的，因善終不是簡單的生命結束，而須「樂活」才會善終，且斷食不等於善終，善終不需要斷食，安寧療護不需要「斷水（不給喝水）、斷電（拔除維生設備）」。臨床照顧是追求善終的醫療照護，不是在尋找死亡的方法。最後，安寧緩和醫療的自然死亡，才是末期病人真正的解苦良方。

「病人往往是無法解決痛苦的時候，才會想到安樂死、斷食死，但如果能改善解決病人的苦痛，我們不需要去考慮這個問題。」蔡兆勳說，當人歹活時，就會想自殺、安樂死、斷食死，因此，要打消這樣的念頭，就應改善生活品質，而從醫療照顧的角度，就是要給予病人應有的照顧跟關懷，病人就不會想要提早結束生命了。

蔡兆勳說，還有一位阿嬤居家安寧10個月，到家裡探視阿嬤、和阿嬤互動，她還能比讚，雖然已不能說話，但還能吃東西，每次吃得不多，三位女兒就輪流餵食，這就是病人享有的尊嚴。他問，為什麼大家有空回家，女兒說，「媽媽以前都沒有放棄我們，我們現在也不放棄媽媽」，

蔡兆勳今天也特別打上病人家屬送的領帶，他回想，那是他擔任實習醫師時，衛福部前部長邱泰源帶他看的第一個病人，該位40多歲末期女病人往生後，她爸爸送的領帶，從此，他與安寧緩和醫療締結了不解之約。所以，人是很苦、很痛，重要的是如何改善病人及家屬的痛苦，不讓醫療團隊有遺憾，這才是我們要做的事情。

安樂死 台大醫院

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