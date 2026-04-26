充分考量業者及旅運需求 民航局：兩岸直航已開放28個航點

交通部民航局26日表示，迄今為止，政府已開放包括北京在內等15個定期航班航點，每周可飛航班次420班。另開放包括瀋陽等13個包機航點，航空業者可於獲配航權額度內，於春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機，只要有足夠需要，亦不排除改為定期航班航點。在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點，顯示考量兩岸航空運輸的需求。

中共日前公布十項涉台措施中「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」，民航局表示，陸委會4月16日以新聞稿發布的五點說明，是經政府相關機關會商的共同立場，迄今沒有任何改變。

民航局表示，世界各國對於空運的開放，都是秉持安全及對等原則，並考量市場因素，透過談判作出安排。過去兩岸航權、航點開放，是基於當時時空環境所作出的安排。在疫情之後，兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，惟政府仍是依據上述原則，並充分考量業者及旅運需求，循序漸進作出最大程度的開放。

迄今為止，政府已開放15個定期航班航點，包括北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，每周可飛航班次420班；另開放13個包機航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州，航空業者可於獲配航權額度內，於春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機，只要有足夠需要，亦不排除改為定期航班航點。

民航局指出，在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點，足以證明政府已充分考量兩岸航空運輸的需求。

從航權及航班利用率來看，今年1至3月兩岸航空公司實際飛航平均每周共計310班，3月我方業者平均每周飛航115班，航權使用率 55% （其中有13班上海航班是中方遲未給予適當時間帶致無法飛航），今年1至3月平均載客率75.9％；至於包機航點，從2023年3月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請。這足以說明目前已開放之航權航班及航點，尚有可供業者提出申請使用之餘裕。

未來民航局仍將秉持既定政策原則，定期檢討兩岸空中客運直航的相關運作，並適時作出必要的調整。在28個已開放航點外，若我方業者有經常性需求，亦可向民航局提出書面請求，本局也將會同相關機關務實檢討處理，作出合理的決定。