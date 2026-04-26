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嘉市模範母親表揚 92歲蔡吳寶鏡與91歲鄭吳秀燕寫下勇媽傳奇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府母親節前夕舉行模範母親表揚，市長黃敏惠出席典禮，並表揚16位模範母親、6位慈馨媽媽。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府母親節前夕舉行模範母親表揚，市長黃敏惠出席典禮，並表揚16位模範母親、6位慈馨媽媽。圖／嘉義市政府提供

五月母親節前夕，嘉義市表揚大會中最受矚目的92歲蔡吳寶鏡與91歲鄭吳秀燕，分別以跨越三代的堅毅母職與化作盲兒雙眼的無私奉獻，獲選為模範母親與慈馨媽媽。市長黃敏惠表示，每名母親背後都有一段令人感動的故事，這些「勇媽」展現堅毅溫柔的精神，更是值得學習的典範。

黃敏惠表示，市府每年經由嚴謹程序遴選受表揚者，今年到場的勇媽們以勇士精神面對挑戰。她在會場中一一簡述每名母親的人生哲學，並在深受感動時數度紅了眼眶，勉勵大眾「眼淚擦乾，才能看見未來」，強調這就是嘉義人的勇士精神。

本次受表揚者中最年長的92歲模範母親蔡吳寶鏡，早年嫁入夫家時，除了養育子女，還須照顧年幼弟妹並奉養公婆。蔡吳寶鏡表示，丈夫年輕時罹患肝硬化，家中經濟與生活重擔幾乎全由她一人承擔，多年來身兼數職，連周末也辛勤工作以貼補家用。雖然當時生活負擔沉重，但她始終堅強守護家庭，最終與子女一同走過困頓。

另一名91歲的慈馨媽媽鄭吳秀燕，是身心障礙者家庭受表揚者中年事最高的一位。鄭吳秀燕表示，兒子在國小五年級時不幸受傷失明，她選擇化作兒子的雙眼，細心打理日常起居，並將家中家具、碗盤化作孩子可觸摸的生活地標。她說，照顧兒子完全不覺麻煩，兒子的懂事反而給了她很大的勇氣。

市府社會處表示，今年度16名模範母親與6名慈馨媽媽在人生路程中都備極艱辛，卻仍盡責扮演家庭角色。因為有愛才能面對困難、化解挫折，這些勇媽們賦予嘉義市不斷向上的能量，讓城市充滿溫馨與感動。

嘉義市長黃敏惠（中）、社會處長李思賢（左）與本次受表揚者中最年長的92歲模範母親蔡吳寶鏡（右）合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）、社會處長李思賢（左）與本次受表揚者中最年長的92歲模範母親蔡吳寶鏡（右）合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠（中）、社會處長李思賢（左）與91歲的慈馨媽媽鄭吳秀燕（右）合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）、社會處長李思賢（左）與91歲的慈馨媽媽鄭吳秀燕（右）合影。圖／嘉義市政府提供

勇士 黃敏惠 嘉義

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