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充分考量業者及旅運需求 民航局：兩岸直航已開放28個航點

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北京發對台「十項措施」 民航局：兩岸直航已開放28個航點

中央社／ 台北26日電
民航局今天表示，至今兩岸直航已開放15個定期航班航點以及13個包機航班航點，在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點。 圖為中國東方航空班機飛越台北市區上空。中央社
民航局今天表示，至今兩岸直航已開放15個定期航班航點以及13個包機航班航點，在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點。 圖為中國東方航空班機飛越台北市區上空。中央社

民航局今天表示，至今兩岸直航已開放15個定期航班航點以及13個包機航班航點，在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點。

中共中央台辦日前發布10項涉台措施，其中包括「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，且中國大陸啟動「民航小兩會」溝通，來函要求開放數個航點，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航。

交通部民用航空局今天發布新聞稿指出，陸委會4月16日以新聞稿發布的5點說明，是經政府相關機關會商的共同立場，迄今沒有任何改變。

民航局表示，世界各國對於空運的開放，都是秉持安全及對等原則，並考量市場因素，透過談判作出安排，過去兩岸航權、航點開放，是基於當時時空環境所作出的安排。

民航局說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，但政府仍是依據上述原則，並充分考量業者及旅運需求，循序漸進作出最大程度的開放。

民航局表示，迄今為止，政府已開放15個定期航班航點（包括北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州），每週可飛航班次420班。

另外，開放13個包機航點（包括：瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州），航空業者可於獲配航權額度內，於春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機。

民航局強調，只要有足夠需要，亦不排除改為定期航班航點，在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點，足以證明政府已充分考量兩岸航空運輸的需求。

從航權及航班利用率來看，民航局說，今年1到3月兩岸航空公司實際飛航平均每週共計310班，3月我方業者平均每週飛航115班，航權使用率55% （其中有13班上海航班係中方遲未給予適當時間帶致無法飛航），115年1到3月平均載客率75.9％。

至於包機航點，民航局說，從112年3月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請，這足以說明目前已開放航權航班及航點，尚有可供業者提出申請使用餘裕。

民航局說，未來仍將秉持既定政策原則，定期檢討兩岸空中客運直航的相關運作，並適時作出必要的調整，在28個已開放航點外，若我方業者有經常性需求，亦可向民航局提出書面請求，將會同相關機關務實檢討處理，作出合理的決定。

民航局指出，各項政策說明是政府內部一致立場，陸委會相關說明均是在政府既定政策下對媒體個別問題的回應，並無和民航局立場不一的問題。

廈門 中國大陸 兩岸 民航局 中共 陸委會

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