嘉義雙潭蓄水率跌至26% 水利署跨區調度每日20萬噸穩定供水

嘉義地區蘭潭與仁義潭水庫蓄水量持續下降，兩水庫合計蓄水量剩872萬噸，蓄水率僅26%。水利署副署長王藝峰表示，雖然日前鋒面帶來降雨，但對水庫直接進帳有限，目前透過擴大區域調度，每日由濁水溪及台南曾文、烏山頭水庫支援逾20萬噸用水，以穩定嘉義民生需求。

4月23日至26日的鋒面降雨，在蘭潭及仁義潭水庫集水區僅降下約13.5毫米雨量。王藝峰表示，這波雨勢對水庫蓄水量直接增加效益較有限，但有助於增加農田保水及地下水補注，對於正值抽穗關鍵期的嘉南灌區農作生長及後續收成稍有幫助。水利署將持續與農水署嘉南管理處合作，加強灌溉用水管理，盡量節省水庫出水量。

面對嘉義地區每日近30萬立方公尺的用水需求，水利署採取擴大區域調度方式因應，目前每日自濁水溪川流水調度約9.5萬噸，並由台南曾文及烏山頭水庫支援12萬噸，有效將蘭潭及仁義潭水庫的每日負擔降至8.5萬噸。

針對2026年枯水期降雨偏少，水利署自去年6月起展開節水調度，包括跨區調度、水庫總量管制、開發多元水源及啟用抗旱水井等，整體成效達9.1億噸以上。目前全台水情燈號，新竹地區為減壓供水黃燈，台中地區為水情提醒綠燈，其餘地區正常。水利署將於明天召開應變小組第3次工作會議，滾動檢討各地節水措施。