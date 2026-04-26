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台61南延高雄拍板！台南安平段跨港、繞港兩案送評估

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台61線西濱快速道路南延至高雄，從四草大橋進入安平港是跨港或繞港，路線備受矚目。圖／林美燕提供
台61線西濱快速道路南延至高雄，從四草大橋進入安平港是跨港或繞港，路線備受矚目。圖／林美燕提供

地方等候近30年，中央終於拍板台61線延伸高雄計畫，議員關切穿越台南路段，工務局指出，早期提出四個路線版本，現階段已收斂至A3-1與A3-2兩案進入綜合規劃評估，差異主要在於路線是否跨越安平港或採繞港設計。議員建議北外環既已延伸至大港觀海橋一帶，未來應評估是否可再向西延伸到台61線，強化整體路網，工務局說會視需求評估。

目前台61線西濱快速公路南端終點位於台南市七股，往南延伸跨越曾文溪橋正積極施工中，行政院於4月10日核定「台61線南延至高雄地區可行性評估」報告，地方高度關切，議員林美燕質詢時表示，台61延伸案路線先前提四案評估，因攸關台南西部發展與安平港周邊建設整合，市府應加速整合評估盡速提出明確方向，以利地方發展規畫銜接。

工務局說明，台61線南延案北起南市安南區台江大道，南至高雄濱海聯外道路起點（橋頭區典昌路），安南區路段定案從台江大道青砂街628巷，接北汕尾一段到四草大橋，進入安平區後有兩條路線評估，A3-1北起台江大道銜接北汕尾三路、經四草大橋跨安平漁港進入漁光島，漁光島北側路線避開保安林採新闢路廊方式通過，南側沿港區新港路二段，跨越安平商港後銜接安平港聯外道路，再轉入台17線。

A3-2漁光島前路線與A3-1相同，於漁光島北側路線避開保安林採新闢路廊方式，並進入商港東側，沿健康路三段、新港路、安平港聯外道路後，進入台17線。兩個子方案，差異主要在於路線是跨越安平港或採繞港設計。跨港路廊橋梁高度與工程規模相對較高，並可能進入部分港區或特定管制範圍；港區外或沿港繞行方式，工程條件相對單純，但仍需視用地取得與整體交通整合而定。

工務局強調，兩方案目前均未定案，仍須就港區土地使用、交通效益、生態環境及都市發展等面向進行綜合評估，並與中央及地方持續協調，後續將於綜合規劃階段再行確認最終路線。

議員朱正軒也建議，北外環既已延伸至大港觀海橋一帶，未來應評估是否可再向西延伸，強化與台61線系統銜接，形成更完整的高架路網。他認為若能整體串聯，將有助提升整體交通效率。

工務局回應，目前北外環終點規劃至大港觀海橋，西側另有安平聯絡道系統銜接至和緯路一帶，後續若確有交通需求，不排除再進一步評估延伸可能性。

中央拍版台61線西濱快速道路南延至高雄，目前台61線曾文溪大橋工程進度順利。圖／南市府提供
中央拍版台61線西濱快速道路南延至高雄，目前台61線曾文溪大橋工程進度順利。圖／南市府提供

台61線西濱快速道路南延至高雄，從四草大橋進入安平港是跨港或繞港，路線備受矚目。圖／林美燕提供
台61線西濱快速道路南延至高雄，從四草大橋進入安平港是跨港或繞港，路線備受矚目。圖／林美燕提供

台南 高雄 行政院

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