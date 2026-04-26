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斷食善終是自主還是「被自願」？專家籲：補上制度缺口

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
陽明交大公衛研究所所長楊秀儀表示，善終的公共討論，應從「如何讓人死」轉向「如何讓人不被迫想死」。記者廖靜清／攝影
陽明交大公衛研究所所長楊秀儀表示，善終的公共討論，應從「如何讓人死」轉向「如何讓人不被迫想死」。記者廖靜清／攝影

台灣進入超高齡社會，「如何好好走」不再只是醫療問題，更是長照、家庭與法律共同面對的難題。陽明交大公衛研究所所長楊秀儀表示，討論斷食善終議題，不能脫離「照顧稀缺」，超高齡社會下，勞動力缺口急劇擴大，但高齡者未必都是重病，卻可能需要照顧，照顧者也可能在日復一日的壓力下瀕臨崩潰。

楊秀儀觀察，當前家庭照護功能枯竭、社會資源又不足時，病人常會說「我不要拖累家人」，更希望能自然尊嚴地離開，但這是真正自主，還是在沉重照顧壓力下的「被自願」？台灣安寧緩和醫學學會則曾發表聲明，認為以斷食加速死亡進程，並非自然死，且涉及醫學倫理與法律疑慮。

楊秀儀提醒，安樂死討論最核心的前提是「自願」。沒有當事人清楚、反覆、具決策能力的請求，就不能把死亡包裝成尊嚴。國際上即使開放醫助死亡，也多以「無法忍受且無法緩解的痛苦」為核心要件，而非「想死就能死」。荷蘭曾有失智婦人依預立意願接受安樂死，醫師雖獲判無罪，仍引發「過去意願」與「當下反抗」何者優先的倫理爭議。

台灣現行制度已有「安寧緩和醫療條例」與「病人自主權利法」，病人可在特定臨床條件下拒絕維持生命治療、人工營養及流體餵養。病主法也要求經預立醫療照護諮商、預立醫療決定，並在末期病人、不可逆昏迷、永久植物人、極重度失智等條件下啟動。

楊秀儀認為，台灣制度可能「太嚴」，導致部分家庭在走不到合法拒絕醫療路徑時，轉向斷食善終。而真正該補上的，不是把死亡選擇都推給個人，而是建立更完整的安寧、長照、喘息與家庭支持系統，並讓自然死、拒絕無效醫療有更清楚可行的程序。

台大哲學系教授孫效智表示，相較於倫理判斷具有彈性，法律標準則更為嚴格。台灣現行「病人自主權利法」與「安寧緩和醫療條例」，主要規範的是拒絕維生醫療或人工營養，但對「經口進食」的斷食行為，並未明確納入。

在法律上，若是自願斷食，且涉及人工營養，須符合預立醫療決定（AD）等法定條件，否則可能觸法。若是違反意願或操控的斷食，恐涉及普通殺人罪。若是無意願斷食，醫師或家屬擅自停止餵食，可能觸犯殺人或遺棄罪。孫效智提醒，「家屬有共識」並不等於合法，刑事責任仍可能成立。

孫效智強調，斷食善終本質上是「人為加速死亡」的重大決策，不應被簡化或浪漫化。社會既不能用僵化禁忌一概否定，也不能忽視其中複雜的倫理與法律程序。在制度尚未完善前，民眾切勿輕易嘗試，應透過醫療團隊、法律機制與家屬充分溝通，才能在尊嚴與風險之間，找到真正合適的選擇。

斷食善終不是非黑即白，須依病人情形及充分溝通，給予不同的選擇。圖／123RF
斷食善終不是非黑即白，須依病人情形及充分溝通，給予不同的選擇。圖／123RF

台大哲學系教授孫效智表示，相較於倫理判斷具有彈性，法律標準則更為嚴格。記者林伯東／攝影
台大哲學系教授孫效智表示，相較於倫理判斷具有彈性，法律標準則更為嚴格。記者林伯東／攝影

安樂死 法律 超高齡社會

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