台灣地震風險需重新檢視 台大研究曝「斷層活動恐被低估逾9成」

台大最新研究發現，地表侵蝕與沉積不僅改變地形，還會造成地殼如「翹翹板」般升降，進而影響相對海平面變化，顛覆過去僅以斷層活動解釋海岸抬升的觀點。此外，研究顯示，過去利用海階地形計算的「活動斷層抬升速率」可能存在嚴重誤差，台灣部分區域的斷層活動速率可能被低估超過90％，顯示現行地震風險評估有重新檢視的必要。

台大地質系碩士生何安與特聘教授徐澔德等人組成跨國研究團隊，首度針對台灣極度快速的「沉積物均衡調整作用」（SIA）進行量化分析，發現地表侵蝕與沉積會造成地殼如「翹翹板」般的劇烈升降，進而影響相對海平面變化，顛覆過去僅以斷層活動解釋海岸抬升的觀點。這項研究成果於3月5日發表在《自然》（Nature）旗下的頂尖期刊《通訊—地球與環境》（Communications Earth & Environment）。

何安表示，台灣山區大量的岩石與泥沙經侵蝕搬運至海洋，山區附近的岩石圈會因為「減重」而抬升，造成相對海平面的下降；相反地，當這些泥沙與礫石堆積在平原與海洋中時，沉重的負荷會「壓迫」岩石圈下沉，導致相對海平面的上升。團隊透過整合全台侵蝕與沉積數據並進行數值模擬，成功重建相對海平面變化，也解開東北角海階形成之謎，證實該地海階並非源自斷層抬升，而是SIA作用所致。

研究顯示，SIA效應在台灣不同海岸造成的地殼變動差異極大。以台東都蘭與高雄壽山為例，兩地相距不到100公里，卻呈現截然相反的地殼變化模式，這種極端的空間變異堪稱全球首見。部分地區在過去十萬年間，SIA作用甚至可使海岸抬升超過200公尺，相當於近半座台北101大樓的高度，規模為目前全球已知最大。

而過去利用海階地形計算的「活動斷層抬升速率」可能存在嚴重誤差。何安指出，在侵蝕強烈、地殼因減重而彈升的地區，從海階上看到的抬升量，其實有一大部分是SIA造成的。若忽略這點，在侵蝕強烈的花東地區，斷層活動恐被高估；相反地，在西南沿海沉積快速區域，因為地殼被厚重的泥沙壓下去了，部分斷層所貢獻的地殼抬升將會被抵銷，若忽略SIA，這些區域的斷層活動速率甚至會被嚴重低估超過90％。這也代表這些斷層活動劇烈程度可能遠超乎過去的認知，顯示現行地震風險評估可能需重新檢視。