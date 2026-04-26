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山上水道百年羅漢松倒伏再製長凳延續 吸公部門取經
台南山上花園水道博物館1株百年羅漢松去年因颱風倒伏，館方與家具產業博物館合作，將木材再製為共享長凳，重新回到園區，引發各界關注老樹資材再利用與歷史記憶保存議題，日來吸引公部門取經，希望循此模式延續、再生。
這株百年羅漢松原為1912年台南水道興建時期栽植樹木，見證園區百年歷史。去年受颱風影響倒伏後，館方透過跨館合作，結合家具博物館榫卯工藝，將木材製作為共享長凳，延續樹木生命，也讓文化資產保存與循環利用獲得社會關注。
山上花園水道博物館指出，日前南部有工務單位新建工程涉及植栽移除作業，參考山上水道博物館案例後，主動洽詢家具產業博物館團隊，研議將工程移除木料轉化為家具、展示設施及文宣用品等用途，盼讓原本可能被廢棄木材，轉為具有公共價值再生資源。
館方表示，博物館不只是保存過去，也能回應現在；百年羅漢松化作長凳後，進一步促成外部單位思考資源循環，讓地方案例產生更廣泛影響，令人欣慰。
文化局長黃雅玲指出，這項後續發展雖非由館方主導，但樂見山上水道博物館案例成為其他機關參考對象，顯示文化場域實踐經驗，也能為公共工程與永續政策提供新思維，正是文化資產教育意義延伸。
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