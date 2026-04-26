山上水道百年羅漢松倒伏再製長凳延續 吸公部門取經

今早有民眾搭乘台鐵1136次北湖至瑞芳的區間車時，發現列車上的無障礙廁所緊閉，裡面卻傳出水聲，且有水不斷流出，導致整個車廂地板積水，其他乘客連忙撥打電話尋求列車長協助，打開門後竟看到一名裸男正在洗澡，而這已經是本月第3次傳出有民眾利用列車上無障礙廁所洗澡；台鐵公司表示，已違反「鐵路運送規則」第4條及第27條規定，將移送鐵警偵辦。

2026-04-26 15:13