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區間車淹水乘客急Call列車長…打開廁所「驚見裸男洗澡」 台鐵：移送鐵警偵辦

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵列車上多功能廁所設有蓮蓬頭，導致有人在廁所內洗澡，本月已發生3起。圖／鐵警提供
台鐵列車上多功能廁所設有蓮蓬頭，導致有人在廁所內洗澡，本月已發生3起。圖／鐵警提供

今早有民眾搭乘台鐵1136次北湖至瑞芳的區間車時，發現列車上的無障礙廁所緊閉，裡面卻傳出水聲，且有水不斷流出，導致整個車廂地板積水，其他乘客連忙撥打電話尋求列車長協助，打開門後竟看到一名裸男正在洗澡，而這已經是本月第3次傳出有民眾利用列車上無障礙廁所洗澡；台鐵公司表示，已違反「鐵路運送規則」第4條及第27條規定，將移送鐵警偵辦。

有民眾在社群上傳影片指出，今早9時許搭乘1136次北湖至瑞芳的區間車時，發現列車上的無障礙廁所緊閉，裡面卻傳出水聲，且有水不斷從裡面流出，導致整個車廂都是水，由於不知道廁所內發生什麼事情，一旁其他乘客連忙撥打電話尋求列車長協助。

待列車長到場並打開廁所門後才發現，裡面竟出現一名裸男在無障礙廁所內洗澡，列車長見狀後隨即關上門並請該男子穿好衣物；事實上，這並非首次有人在台鐵列車上廁所洗澡釀禍。

今年4月20日下午3時20分，2538次區間車因旅客開廁所水龍頭沒關導致車廂淹水，導致列車延誤30分鐘；4月25日中午12時，115次自強號發現有旅客在廁所洗澡，列車長廣播點名勸導勿在列車洗澡，該次無造成誤點。

鐵警表示，4月26日9時許，鐵路警察局台北所獲報，台鐵1136車次第5車廂廁所疑似有民眾洗澡，員警獲報抵達時已無現場，後續將調閱監視器釐清案情，依法究辦。

台鐵公司說明，今（26）日第1136次區間車車長接獲旅客通報，第5車廂地板有溢水情形，經查發現有旅客於多功能廁所內洗澡，車長隨即請停靠站萬華站提供拖把協助清潔，並請萬華站通報臺北站路警。

台鐵指出，因車長需立即處理車內清潔，致未能及時攔阻該名旅客等候鐵警於台北站上車處理。該旅客行徑已違反「鐵路運送規則」第4條及第27條規定，本公司將提供監視器畫面通報鐵警局偵辦。

台鐵統計，迄今列車多功能廁所旅客長時間使用蓮蓬頭造成溢水，包含4月20日2538次、4月25日115次及今（26）日1136次列車，共發生3起。

台鐵呼籲，旅客使用車上設備請遵守相關使用規範，共同維護所有旅客的權益。乘車時若遇有類似情形，可直接撥打客服電話：0800-765-888（限市話） 02-2191-0096（市話、手機）或通知列車長即時處理。

台鐵列車上多功能廁所設有蓮蓬頭，導致有人在廁所內洗澡，本月已發生3起。圖／鐵警提供
台鐵列車上多功能廁所設有蓮蓬頭，導致有人在廁所內洗澡，本月已發生3起。圖／鐵警提供

廁所 車廂 台鐵 淹水

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