台灣團甘肅車禍揭「變形團」亂象 專家：禁團令只剩政治宣示意義

兩岸關係緊張，盡管日前陸方宣布推動上海、福建居民赴台自由行，但仍未全面開放，而台灣雖未管制赴陸自由行，仍有「禁團令」。專家指出，4月24日台灣30餘人甘肅旅遊團車禍事故，凸顯淪為名義管制的「禁團令」是否有存在的必要，呼籲政府不如將台灣團實質納管，讓旅遊更有保障。

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟同赴中國大陸甘肅省旅遊，不料24日下午傳出旅遊團搭乘的電動車發生翻車事故，釀1死12傷，交通部觀光署表示，已要求業者安排善後；台北市旅行商業同業公會則說，將全面協助旅客及旅行業者後續事宜。

民進黨政府2020年初以防堵新冠肺炎疫情為由，禁止旅行社組團赴大陸旅遊，疫情趨緩國際旅遊開放，原本規畫2024年3月1日解禁，後又以陸方片面宣布改變M503航線，認為兩岸情勢有變，持續禁止旅遊業招攬赴陸旅行團至迄今。

但根據觀光署統計，疫情過後，台灣民眾赴大陸旅遊人次逐年攀升，2023年有176萬1134人次、2024年277萬0284人次，2025年更高達323萬7511人次，已達疫前2019年台灣旅客赴陸404萬3686人次的8成，政策逐漸流於形式。

台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽直言，台灣在有禁團令管制卻仍有這麼龐大的赴陸旅遊人數之下，將長期存在赴陸禁團令模糊地帶的「變形團」現象推上檯面，也凸顯2個問題，第一，禁團令是否只是名義上的管制，實際上根本擋不住赴陸旅遊人潮；第二，禁團令的存在恐僅剩政治宣示意義而已。

李奇嶽指出，親友自己組團交給旅行社辦理，沒有違反禁團令，而禁團令規定旅行社不可公開招募，讓旅行社從公開招募轉為私下招募，「明明可以在餐桌上吃飯，卻逼著旅行社躲在角落偷吃」，這不僅對旅行業不公平，也容易讓散客產生旅遊糾紛。

李奇嶽認為，禁團令已經淪為徒具形式的規範，在難以逆轉市場強勁需求下，與其堅持繼續實施禁團令，不如納入陽光下監管，不僅讓旅遊更有保障，也讓散客透過合法旅行社組團出行，獲得更完整保障，將台灣團實質納管。