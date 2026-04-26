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子宮最怕4地雷 「3大NG食物＋1壞習慣」：恐害荷爾蒙失調

聯合新聞網／ 綜合報導
小葳營養師指出現代女性常見的子宮肌瘤、多囊性卵巢等問題，除了遺傳與壓力外，飲食與生活習慣也扮演關鍵角色。 示意圖／ingimage
小葳營養師指出現代女性常見的子宮肌瘤、多囊性卵巢等問題，除了遺傳與壓力外，飲食與生活習慣也扮演關鍵角色。 示意圖／ingimage

Instagram粉專「小葳營養師」近日分享「殘害子宮的3大NG食物＋1行為」，指出現代女性常見的子宮肌瘤、多囊性卵巢等問題，除了遺傳與壓力外，飲食與生活習慣也扮演關鍵角色。她提醒，若想降低婦科疾病風險，應從日常飲食與作息調整做起。

一、甜食

影響胰島素、干擾排卵

常攝取甜食會導致胰島素濃度上升，進一步形成胰島素阻抗，這也是多囊性卵巢問題的原因之一。此外，高糖飲食容易讓體脂增加，進而干擾荷爾蒙平衡，影響排卵功能。

二、酒精

干擾荷爾蒙代謝

酒精會影響肝臟功能，而肝臟正是雄性激素的重要代謝場所。一旦代謝異常，可能導致荷爾蒙失衡，使卵子無法順利成熟，影響生殖健康。

三、炸物

壞脂肪增加發炎風險

炸物含有大量不良脂肪，長期攝取不僅容易造成肥胖與血管負擔，也可能讓體內荷爾蒙紊亂，進而提高子宮肌瘤與多囊性卵巢的風險。

四、熬夜

壓力荷爾蒙失調

除了飲食外，熬夜也是重要地雷。長期晚睡會讓壓力荷爾蒙（皮質醇）上升，影響血糖穩定與黃體素分泌，可能導致月經不規律、排卵品質下降，讓婦科問題更難改善。

元氣網報導，若出現月經異常、體毛增加或痘痘暴增等情況，可能與多囊性卵巢症候群有關。這是一種女性體內雄性荷爾蒙過多的疾病，會干擾月經周期與排卵功能。統計顯示，育齡女性中約有10%至30%可能受影響，且不一定會出現卵巢囊腫，因此常被忽略。

目前雖無法完全預防，但透過飲食與生活習慣調整，可有效改善症狀。建議以天然、低加工食物為主，選擇全穀類、增加膳食纖維攝取，並避免高糖飲料與反式脂肪，同時維持規律運動與健康體重，有助穩定荷爾蒙與血糖。

面對多囊性卵巢症候群，關鍵在於長期生活管理。透過均衡飲食、良好作息與持續運動，不僅能減輕症狀，也有助於維持整體健康，讓身體逐步回到穩定狀態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

子宮肌瘤 月經 生理期

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