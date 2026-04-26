氣象署推減量方法 依天氣預報操控空調助節電

為協助事業單位透過操控空調達到節能效果，氣象署提出減量方法學草案，依天氣、溫度預報進行冰水主機調整，減少用電；草案已送環境部進行預告程序。

公共建築、商業大樓以及工廠廠房等大型建築物，通常仰賴中央空調系統供應滿足整體冷房服務，在中央空調系統中，超過50%耗電量來自冰水主機，然而由於缺乏對外部氣候變化的即時反應，這些系統往往未能達到最佳的能源使用效率。

由交通部中央氣象署所擬定的「以氣候服務調控提升空調冰水系統效率」減量方法學草案，日前已送環境部進行預告程序。

氣象署科技發展組氣候模擬科科長李明營告訴中央社記者，這套方法學可以通用在不同場域，但前提是要有1年以上的監測資料，包含鄰近氣象站資料（或自身觀測資料），再加上空調本身運轉資料。

李明營解釋，空調與當下的溫度、濕度有關係。如果溫度很高，當然冷氣要開強一點，但如果結合預報資訊，提早知道隔天溫度非常高，冰水主機或製冰機就「提前製冰」，在用電高峰期，冰水主機就不用開那麼大，靠這些冰融化的效益即可度過高峰期，就像「挖峰填谷」的概念。

參與此計畫的國際氣候發展智庫執行長趙恭岳告訴中央社記者，此方法學歷經一連串實驗，包括基隆海科館、新北市樹林藝文綜合行政大樓，最近的案例如台達電中壢五廠。

趙恭岳表示，試驗過程中最困難的，以台達電為例，它本身已是減碳模範生，「從95分進步到98分」要用盡各種方法；此計畫在一連串透過引進外氣、控溫、控制濕度等，調整冰水主機操作，一年節電量近10%。

趙恭岳強調，氣候服務期盼能透過科學化分析和依據，在減量和調適作為上可以真正達到最佳化。