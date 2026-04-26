因應極端高溫 環境部陸續推涼適地圖、都市林種樹

加強高溫調適，環境部去年已提出冷卻行動示範運行補助計畫，補助27家事業單位節能減碳，並透過涼適地圖進行熱傷害高風險獨居老人關懷試辦計畫；今年更進一步規畫「都市林」國家級種樹計畫。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）去年提出「全球冷卻觀察報告」，指出若全球再不積極行動，冷卻需求將在2050年前超過3倍，冷卻相關碳排放將達到2022年的2倍。

COP30提出「永續冷卻路徑」作為全球共同藍本，強調「被動冷卻優先、發展低能耗冷卻技術、推動高效率設備、冷媒全生命週期管理」等措施，極端高溫已是全球性調適挑戰，應將冷卻行動納入國家計畫。

因應COP30永續冷卻路徑，環境部提出冷卻行動示範運行補助計畫，遴選有意參與示範運行的高用電事業（如工廠、學校、醫院、商辦），補助汰換空調冷卻設備，未來3年須辦理組織溫室氣體盤查、提出節能成效報告、配合示範推廣。

統計至去年底，核定補助27家（以工廠、醫院為主），總補助經費新台幣8459萬元，預估每年節省電力1000萬度、年減碳量4740公噸。

另外，環境部去年試辦「涼適地圖」（CoolMap），並與社家署資料結合，針對台南地區進行熱傷害高風險獨居老人關懷試辦計畫；現階段目標規劃找出全台熱傷害高風險前5%的獨居老人，作為優先關懷對象。

環境部長彭啓明日前表示，預計在今年底前提出「都市林」國家級計畫，希望現在開始種樹、10年後從捷運站到辦公室都有樹蔭，並將因應颱風季設計樹倒預測系統；擬於30日總統府氣候變遷對策委員會報告。