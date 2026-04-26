善終不需「斷食」 醫籲：釐清自主還是被迫？ 不小心恐觸法、涉殺人罪

近年「斷食善終」議題在台灣引發關注與討論，支持者認為可減輕末期病人痛苦，反對者則憂心恐衍生倫理與醫療風險。台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀表示，台灣歷經數十年努力建立完善的安寧照護體系，如今面對新興倡議，更應回到制度與專業，釐清核心問題，避免民眾誤解或誤用。

程劭儀指出，台灣自2000年通過「安寧緩和醫療條例」，再到「病人自主權利法」上路，不僅制度領先亞洲，更將末期病人納入健保安寧照護，創下國際罕見的成果。斷食不等於善終，若未釐清倫理與法律界線，不僅可能造成病人額外痛苦，甚至讓家屬或照護者誤觸法律紅線。

「善終不只一種條件，需同時符合倫理與法律。」程劭儀說，所謂斷食，是指「身體仍能吸收營養與水分時，刻意停止進食或飲水」。但安寧療護中末期病人因身體已無法吸收營養而自然減少進食，則屬「自然死亡過程」，兩者本質完全不同。

隨著社會多元聲音浮現，「以斷食方式加速死亡」的倡議逐漸被討論。程劭儀舉出研究顯示，嚴重缺水的末期患者，一天一瓶點滴有助於改善善終分數，但若沒有適量補充水分，反而會加劇臨終症狀。因此，斷食只會加速死亡，絕不會幫助患者「善終」。

從專業角度來看，程劭儀認為，斷食善終英需符合倫理正當性、法律合法性，以及完善的緩和醫療與舒適照護。單靠「不吃不喝」並不足以構成善終，醫療支持與制度保障同樣關鍵，不同的斷食方式，有很大的倫理評價差異。

首先，是「病人自主」是否真正落實。程劭儀指出，必須確認病人是否在清楚、無壓力的情況下做出決定，還是受到家庭照顧負擔、心理壓力等因素影響，甚至被動接受「斷食」安排。若無法確認自主性，恐違背醫療倫理初衷。

第二，是相關醫療決策是否完備。依現行制度，病人可透過預立醫療決定（AD）表達末期醫療選擇，但實務上，許多個案並未完成相關文件。程劭儀說，末期病人本就可能出現食欲下降情形，但這與「主動斷食」截然不同，是否有簽署預立醫療決定、是否經過完整醫療評估，是重要分界。

第三則是執行者的專業性。程劭儀認為，若進行所謂「斷食善終」，究竟該由誰執行？是否具備安寧醫療訓練？是否有明確醫療指引與監督機制？若缺乏專業介入，恐讓病人承受不必要痛苦，甚至衍生醫療糾紛。

安寧緩和醫療的核心，在於減輕痛苦、提升生活品質，而非加速死亡。程劭儀提醒，部分民眾可能因照顧壓力沉重，誤將「斷食」視為解脫之道，這樣的社會氛圍值得警惕。在制度已具基礎的前提下，社會應回歸專業與人性，避免簡化為單一選項，才能真正守住善終的價值與尊嚴。