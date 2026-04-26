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台鐵內壢段臨時軌切換完工 估27日月台人潮恐擁擠

中央社／ 台北26日電

台鐵內壢段臨時軌路線切換工程順利完工，鐵道局今天表示，由於內壢站平日通勤人流眾多，預期明天上班首日通勤尖峰時段，月台人潮可能會有較擁擠情形。

交通部鐵道局今天發布新聞稿表示，為推動台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，交通部鐵道局與台鐵昨天深夜展開內壢段臨時軌路線切換工程，歷經整夜施工，於26日清晨6時20分順利完成並正式啟用。

鐵道局說，工程為全案最大規模切換作業，涵蓋內壢站南北側共5處東西正線，整合軌道、電車線、號誌（含聯鎖）及行車控制等系統。現場動員近850人及38輛施工車輛，在有限時段內高效率完成任務。

鐵道局說，受限於鐵路沿線用地空間不足，內壢站於臨時軌切換後的過渡期間，車站原有2座月台將暫時調整為1座島式月台供南下北上列車共用，由於內壢站平日通勤人流眾多，預期明天上班首日通勤尖峰時段，月台人潮可能會有較擁擠情形。

鐵道局指出，為了確保每位旅客的乘車安全，鐵道局已與台鐵公司緊密合作，加派人力於月台加強安全維護及旅客引導，請旅客進入月台後配合站務人員引導，分散候車，並切勿越過黃色警戒線，以安全為第一要務。

另外，台鐵日前指出，為確保行車安全，將於路線切換後配合實施列車慢行管控至6月7日，慢行區間（K62+600~K65+260）約3公里，平均慢行限速為每小時40至60公里，預估行經該路段列車約延誤3至5分鐘，因此6月7日前基隆到新竹間各級列車恐延誤。

台鐵 鐵道

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