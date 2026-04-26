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乾眼症猛吞「好油」卻無效？ 醫點名3種營養素最關鍵：吃錯反而加重發炎

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乾眼症猛吞「好油」卻無效？ 醫點名3種營養素最關鍵：吃錯反而加重發炎

聯合新聞網／ 綜合報導
乾眼症的核心問題往往是淚膜最外層的「油脂層」品質不佳，導致淚水快速蒸發。醫師提醒，補充錯誤的油脂不僅無效，若攝取過量一般食用油更可能加重發炎反應。 示意圖／AI生成
乾眼症的核心問題往往是淚膜最外層的「油脂層」品質不佳，導致淚水快速蒸發。醫師提醒，補充錯誤的油脂不僅無效，若攝取過量一般食用油更可能加重發炎反應。 示意圖／AI生成

現代人長時間使用3C產品，乾眼症幾乎成了國民病。許多患者聽聞乾眼症需要「補好油」，便立刻去買橄欖油、苦茶油或亞麻仁油狂吃。對此，眼科醫師粘靖旻出面導正觀念，直言補油並非「吃得越健康越好」，選錯油品不僅對乾眼症毫無幫助，甚至可能加重發炎反應。

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書粉專發文解釋，許多人誤以為乾眼症是單純的「淚水不夠多」，但其實核心問題往往出在淚膜最外層的「油脂層」。這層油脂負責防止淚水蒸發，一旦油脂層品質差，淚水再多也留不住，這就是為何對症「補油」如此重要。

粘靖旻指出，臨床研究證實對乾眼症有直接幫助的油脂，主要為以下三種：

1.Omega-3脂肪酸（EPA＋DHA）：這是目前獲得最多研究支持的營養素，能有效減少眼瞼腺體的發炎反應，改善油脂分泌品質，讓淚膜更穩定。如深海魚油（鮭魚、鯖魚、沙丁魚）、磷蝦油。

2.Omega-7脂肪酸（棕櫚油酸）：堪稱乾眼症補充品中的隱藏版主角。它能直接滋養眼表黏膜細胞，幫助黏液素層分泌更健康，穩固淚膜結構。如沙棘果油（含量最高）、夏威夷果油、部分深海魚。

3.GLA（γ-次亞麻油酸）：這是一種特殊的Omega-6脂肪酸，能在體內轉換成抗發炎物質，研究顯示能改善瞼板腺功能。如琉璃苣油（含量最高）、月見草油。

粘靖旻也特別點名幾款大眾常誤解的「健康好油」。例如，富含Omega-9的橄欖油與苦茶油，雖然對心血管有益，但對改善乾眼的油脂層幾乎沒有直接幫助；椰子油以飽和脂肪為主，與乾眼症的改善機制完全無關；而一般的食用調和油因Omega-6比例過高，長期過量攝取反而會加重身體的發炎反應。

粘靖旻呼籲乾眼症患者，在補充油脂時務必「對症下藥」，選擇正確的魚油或沙棘果油等來源，才能真正改善眼睛乾澀的問題。

乾眼症 營養素 苦茶油

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