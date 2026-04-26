快訊

乾眼症猛吞「好油」卻無效？ 醫點名3種營養素最關鍵：吃錯反而加重發炎

前菜才上就出事！白宮記協晚宴遇槍擊 媒體高層躲桌下 威脅一除秒上工

LINE記事本大改版！上傳影片功能4月27日退場 2招照樣免費存

聽新聞
0:00 / 0:00

用細胞守護媽媽 作家揭懷孕動容真相：母子連結深到細胞層級

聯合新聞網／ 綜合報導
作家「魚漿夫婦」指出女性在懷孕後，胎兒的細胞可能進入母體並長期存留，甚至可達數十年之久。 示意圖／ingimage
作家「魚漿夫婦」指出女性在懷孕後，胎兒的細胞可能進入母體並長期存留，甚至可達數十年之久。 示意圖／ingimage

作家魚漿夫婦近日分享一項引發熱議的科學現象，指出女性在懷孕後，胎兒的細胞可能進入母體並長期存留，甚至可達數十年之久。這種現象被稱為「微嵌合現象」，意指不同個體的細胞在體內共存。相關說法曝光後，因描述母子連結「深到細胞層級」，讓不少網友直呼既驚訝又動容。

根據研究，在懷孕期間，胎兒細胞會透過胎盤進入母親血液循環，並可能移動至各個器官。學界早在1996年就已發現，即使分娩多年後，母體血液中仍可偵測到來自胎兒的細胞；而2012年研究更在女性大腦中發現男性DNA，顯示這些細胞甚至能穿越血腦屏障並長期存活。

不僅如此，科學家觀察到，當母體器官受損時，這些胎兒細胞可能會聚集到受傷部位，並轉化為相應細胞參與修復，例如心臟或肝臟組織。研究認為，這可能是一種演化機制，有助維持母體健康，確保後代能順利被養育；也有證據顯示，這些細胞可能在傷口癒合或腫瘤早期監控中發揮作用。

然而，微嵌合現象也被視為「雙面刃」。雖然可能降低部分疾病風險，例如乳癌，但同時也可能引發免疫系統反應，與部分自體免疫疾病相關，如硬皮症或紅斑性狼瘡。此外，研究指出，即使經歷流產或終止妊娠，胎兒細胞仍可能留存在母體內，從生物學角度來看，母體確實會保留每一次懷孕的細胞印記。

臺北醫學大學附設醫院婦產部也曾分享類似觀點，說明「胎兒—母體微嵌合」是醫學上已知現象。胎兒細胞在懷孕期間進入母體後，可能長期存在於器官、骨骼甚至大腦中，成為母體的一部分。更特別的是，當母親身體受損時，這些細胞可能主動移動並協助修復，形成一種「孩子反過來守護母親」的現象。

該單位也指出，這種雙向互動關係，或許能解釋部分孕期生理變化，例如某些症狀改善或特殊飲食需求，甚至有研究在產後多年仍能在母親大腦中發現胎兒細胞，讓外界聯想到母子間難以言喻的連結。醫界認為，隨著研究持續發展，這項現象將有助於人們更理解母子關係在生理與情感層面的深度聯繫。

懷孕 母子

延伸閱讀

不是少子化？孕妻預產期還半年 他打爆月子中心「一位難求」：業者說太晚了

女產雙胞胎兩年後親子鑑定…父親竟不同人！專家驚：從未遇過

相關新聞

影／本月第3次！台鐵區間車廂積水 廁所打開「驚見裸男洗澡」

有民眾今天搭乘台鐵1136次北湖至瑞芳的區間車時指出，列車上的無障礙廁所緊閉，裡面卻傳出水聲，且有水不斷流出，導致整個車廂地板積水，其他乘客連忙撥打電話尋求列車長協助，打開門後竟看到一名裸男正在洗澡，而這已經是本月第3次傳出有民眾利用列車上無障礙廁所洗澡。

性行為要注意！醫驚每周都有「一炮雙響」：菜花、梅毒同時感染

性病感染恐怕不只中一種，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近期門診幾乎每周都會遇到民眾在性行為後，因身上出現小凸點就醫，原以為只是感染菜花，檢驗後才發現梅毒也一起找上門，出現所謂「一炮雙響」的情況。

用細胞守護媽媽 作家揭懷孕動容真相：母子連結深到細胞層級

作家魚漿夫婦近日分享一項引發熱議的科學現象，指出女性在懷孕後，胎兒的細胞可能進入母體並長期存留，甚至可達數十年之久。這種現象被稱為「微嵌合現象」，意指不同個體的細胞在體內共存。相關說法曝光後，因描述母子連結「深到細胞層級」，讓不少網友直呼既驚訝又動容。

別把A片當教科書 醫揭7大迷思：射完不能立刻再戰

不少人的性知識來自成人影片，但若把A片情節當成現實標準，恐怕只會徒增焦慮。泌尿科醫師莊豐賓提醒，成人片多為戲劇化演出，像是「射完立刻再戰」、「性行為滿1小時才算正常」等橋段，和真實情況往往有落差。

乾眼症猛吞「好油」卻無效？ 醫點名3種營養素最關鍵：吃錯反而加重發炎

現代人長時間使用3C產品，乾眼症幾乎成了國民病。許多患者聽聞乾眼症需要「補好油」，便立刻去買橄欖油、苦茶油或亞麻仁油狂吃。對此，眼科醫師粘靖旻出面導正觀念，直言補油並非「吃得越健康越好」，選錯油品不僅對乾眼症毫無幫助，甚至可能加重發炎反應。

善終不需「斷食」 醫籲：釐清自主還是被迫？ 不小心恐觸法、涉殺人罪

近年「斷食善終」議題在台灣引發關注與討論，支持者認為可減輕末期病人痛苦，反對者則憂心恐衍生倫理與醫療風險。台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀表示，台灣歷經數十年努力建立完善的安寧照護體系，如今面對新興倡議，更應回到制度與專業，釐清核心問題，避免民眾誤解或誤用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。