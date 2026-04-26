用細胞守護媽媽 作家揭懷孕動容真相：母子連結深到細胞層級

作家魚漿夫婦近日分享一項引發熱議的科學現象，指出女性在懷孕後，胎兒的細胞可能進入母體並長期存留，甚至可達數十年之久。這種現象被稱為「微嵌合現象」，意指不同個體的細胞在體內共存。相關說法曝光後，因描述母子連結「深到細胞層級」，讓不少網友直呼既驚訝又動容。

根據研究，在懷孕期間，胎兒細胞會透過胎盤進入母親血液循環，並可能移動至各個器官。學界早在1996年就已發現，即使分娩多年後，母體血液中仍可偵測到來自胎兒的細胞；而2012年研究更在女性大腦中發現男性DNA，顯示這些細胞甚至能穿越血腦屏障並長期存活。

不僅如此，科學家觀察到，當母體器官受損時，這些胎兒細胞可能會聚集到受傷部位，並轉化為相應細胞參與修復，例如心臟或肝臟組織。研究認為，這可能是一種演化機制，有助維持母體健康，確保後代能順利被養育；也有證據顯示，這些細胞可能在傷口癒合或腫瘤早期監控中發揮作用。

然而，微嵌合現象也被視為「雙面刃」。雖然可能降低部分疾病風險，例如乳癌，但同時也可能引發免疫系統反應，與部分自體免疫疾病相關，如硬皮症或紅斑性狼瘡。此外，研究指出，即使經歷流產或終止妊娠，胎兒細胞仍可能留存在母體內，從生物學角度來看，母體確實會保留每一次懷孕的細胞印記。

臺北醫學大學附設醫院婦產部也曾分享類似觀點，說明「胎兒—母體微嵌合」是醫學上已知現象。胎兒細胞在懷孕期間進入母體後，可能長期存在於器官、骨骼甚至大腦中，成為母體的一部分。更特別的是，當母親身體受損時，這些細胞可能主動移動並協助修復，形成一種「孩子反過來守護母親」的現象。

該單位也指出，這種雙向互動關係，或許能解釋部分孕期生理變化，例如某些症狀改善或特殊飲食需求，甚至有研究在產後多年仍能在母親大腦中發現胎兒細胞，讓外界聯想到母子間難以言喻的連結。醫界認為，隨著研究持續發展，這項現象將有助於人們更理解母子關係在生理與情感層面的深度聯繫。