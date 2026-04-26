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香蕉假莖纖維可製成塑膠袋等 蕉研所：可取代塑膠製品的明日之星

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
香蕉假莖取出之纖維。圖／農糧署提供
香蕉假莖取出之纖維。圖／農糧署提供

香蕉假莖抽取的纖維具良好彈性、抗張強度、剛度，吸收及散發水分皆快速，且香蕉假莖的產出量為香蕉產量3倍以上，為有效循環利用植物纖維，農業部農糧署輔導屏東科技大學及台灣香蕉研究所，攜手打造首座區域型香蕉假莖自動化取纖循環場，其乾燥及研磨後製成可生物分解產品，如農膜、水果套袋、塑膠袋、蛋盒及緩衝包材等，是可取代塑膠製品的明日之星。

農糧署說明，台灣香蕉收穫面積約1.4萬公頃以上，農友們在採收香蕉後，往往留下更大量的香蕉假莖副產物，過去常被視為廢棄物，然而香蕉假莖富含可循環利用且深具減碳效益的天然纖維。為建立香蕉假莖循環利用模式，農糧署與蕉研所合作開發適當的田間栽培管理模式及假莖省工採收方法，並且輔導設置首座區域型香蕉假莖自動化取纖循環場，透過自動化取纖設備，將能快速且穩定生產高品質的香蕉纖維。

蕉研所長李文立指出，香蕉假莖透過自動化取纖設備取得的纖維雖然只有1%，取纖作業剩餘的渣料，蕉研所已有特定技術及經驗將其乾燥及研磨後製成可生物分解產品，如農膜、水果套袋、塑膠袋、蛋盒及緩衝包材等，是可取代塑膠製品的明日之星。

香蕉 農業部 農糧署

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