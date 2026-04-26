因應枯水期挑戰，南市水利局強化回收水調度，即日起增設「消防取水口」，針對轄下7 座水資源回收中心加強回收水取用整體紀錄，並完成消防專用取水口配置，讓每一滴回收水發揮最大防災與節水效益。

年初以來，大台南地區降雨不如預期，曾文、烏山頭及南化水庫蓄水率直直落，三大水庫至今中午12時，總蓄水量約1億5300萬立方米，所幸透過已完成曾文南化水庫聯通管通水調度及不定期甲仙堰自旗山溪越域引水，仍維持正常水情。不過眼看庫容量最大的曾文水庫已跌破指標性的200公尺大關降至199.44公尺，也讓各界繃緊神經因應。

水利局表示，目前台南每日需水量約98.8萬立方米（噸），為減少自來水供水壓力，市府全面提升回收水管理透明度，並強化整體紀錄，透過定期報表追蹤各回收水站點供水情形，動態優化水源分配。

目前全市7座水資中心每日可提供約1.8萬噸經二級處理放流水，現況日均取用量約4500 噸，仍有充裕空間供機關、民間與救災使用。

針對緊急救災需求，水利局已於安平、永康、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等 7 座水資中心完成取水口優化，取水口均配置符合消防車規格快速接頭，確保火警發生時可 24 小時迅速補給水源，同時水利局已彙整各廠取水口具體位置、周邊動線及最大出水量明細，並同步提供予消防單位，以利火警發生時能就近迅速調度備援水源。

水利局指出，除回收水外，市府於永康、安平及仁德建置 3 座再生水廠，目前每日供應 6.1 萬噸水至南科園區，預計於明年將整體供應能力提升至每日8.8萬噸；另透過備援系統，最高可彈性提升至每日 6.35 萬噸，穩定產業用水需求。

目前各水資中心取水口均開放機關與民間免費申請取用，回收水使用量申請對象不限，可用於洗街、土地灑水、沖洗及灌花等，勿飲用及盥洗，盡量避免與身體接觸。至於取水方式，回收水可直接至廠外取水口取水。

水情吃緊，南市水利局強化回收水調度增設消防取水口，讓每一滴回收水發揮最大防災與節水效益。記者謝進盛／翻攝