中東戰事持續衝擊我遠洋漁業！農業部推三大措施 穩定糧食安全

因應近期中東地區戰事引發國際局勢動盪，造成國際油價震盪飆升，大幅增加我國漁船各項作業與營運成本。為減輕漁民壓力、穩定產業經營，並確保國內糧食安全與海洋漁產品供應無虞，農業部針對我國遠洋漁業以「作業支持」及「靠港整補輔導」協助；另持續辦理沿近海現有漁業動力用油補貼，並密切關注國內油價，適時啟動額外支持措施，透過具體行動與漁民共度難關。

我國遠洋漁業多於公海或他國海域入漁合作，極易受國際情勢與環境不穩定之衝擊。為協助業者因應嚴峻的跨國營運挑戰、穩定產業經營並確保我國糧食安全，農業部針對遠洋漁船啟動協助「持續作業支持」及「靠港整補輔導」兩種協助措施，讓業者依據自身經營條件擇一申請。

「持續作業支持」措施，因應營運成本不斷提升，惟需靠作業來維繫我國海洋漁產品供應穩定及國際作業實績，農業部將依據不同漁業別（如鮪延繩釣、圍網、秋刀魚棒受網等）及作業特性提供支持協助，鼓勵漁船持續作業。

「靠港整補輔導」措施，則是考量國內港口泊位有限且返港航程遙遠，針對選擇暫停作業的漁船，鼓勵其就近於國外港口停靠整補，針對其停泊費及減少作業期間仍須支付之船員薪資等基本維運成本，農業部亦將依漁船噸級別提供不同協助金額，協助業者渡過難關。

針對國內沿近海漁船，除持續辦理現有漁業動力用油補貼外，並密切關注漁業動力用油價格，適時啟動額外支持措施，以穩定國內漁產品供應需求及產業經營，減輕對民生及產業之影響。

農業部強調，面對國際政經局勢與大環境的快速變遷，政府將持續密切監控產業動態。本次因應國際情勢提出之海洋漁業支持措施，將於公告後實施，期能有效緩解營運成本高漲對產業的衝擊，穩定我國漁業生產量能與經營韌性，以穩定民生水產品供應及產業經營。