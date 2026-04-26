安樂死、斷食善終倡議呼聲不斷 衛福部：提升安寧緩和醫療品質為主

台灣邁入超高齡社會，長者走向生命最後一哩路時，許多人期望「尊嚴善終」，但相對安寧善終，國內仍不斷出現「安樂死」、「斷食善終」等倡議。衛福部醫事司長劉越萍說，許多民眾面對生命末期，往往十分痛苦，想一了百了，這是對安寧善終的不了解，在安樂死等倡議仍有法律「加工死亡」等刑法的疑慮，社會未達共識下，仍將以提升安寧緩和醫療品質為主，讓民眾尊嚴善終。

為推廣安寧善終，台灣2000年制定安寧緩和醫療條例、2019年制定病人自主權利法，民眾對於「尊嚴善終」可以透過預立醫療照護諮商（ACP），以預立醫療決定（AD）。安寧緩和醫學醫學會與安寧緩和護理學會今共同舉辦「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會。劉越萍針對「台灣善終政策的展望」進行報告。

劉越萍說，台灣步入超高齡社會，老化速度領先各國，且不健康餘命趨勢較高，長照人口持續增加，應建立尊嚴善終照護制度，提升民眾老年時期照護品質。特別是，生命末期的病人受到疾病影響，全身處於疼痛、痛苦，想一了百了，又看到「安樂死」好像可以快速死亡，解決痛苦，十分的美好，而想選擇安樂死，但與現實仍有落差。

「若在安寧緩和期間，只要能降低病人痛苦，就可以在較舒適的狀態下，慢慢走完人生最後的旅程。」劉越萍說，目前許多醫師在病人安寧緩和期間，是否給藥（止痛藥）、給水（補充水費）仍有不同的看法，如可能擔心給止痛藥，擔心病人出現成癮等副作用，其實在病人生命末期，又如此疼痛下，成癮問題應該不存在，期待安寧緩和醫學醫學會可以提出實證與醫界溝通。

此外，即便要推動「安樂死」，在其他推動的國家也是充滿爭議。劉越萍說，在安樂死等倡議仍有法律「加工死亡」等刑法的疑慮，社會未達共識下，仍將以提升安寧緩和醫療品質為主，讓民眾尊嚴善終。目前衛福部針對「安寧緩和醫療品質提升」項目，包括政策推廣、人力培訓、E化資訊平台、生命末期醫療照護社區網絡、品質提升。

如2019年病主法上路後，民眾對於「尊嚴善終」可以預立醫療照護諮商及預立醫療決定，但衛福部統計，新制上路後至2024年僅10萬人簽署，使用率不高。因此，2024年7月將符合諮詢者的諮詢費用納入健保給付，但至2025年5月，使用諮商約190人次；2025年5月再放寬至65以上重大傷病，及加入家醫計畫的多重慢性病患等，原本預估人數為180萬，但截至今年2月，共1900人次逐漸增加。

對於提升安寧療護品質及病人與家屬的認知，衛福部去年7月實施「安寧緩和療護品質評核加成獎勵方案」，針對參與的醫事機構進行品質評核，評核項目有病程進展、症狀控制、醫病溝通、安寧居家照護等，再分為良、優及特優，並給予10%、20％、30％加成，且獎勵費需有6成以上給予安寧團隊人員。

對於善終制度未來的期望，劉越萍說，應從增加器捐意願簽署人數、器捐人數，並提升預立醫療照護諮商、預立醫療決定的可近性、簽署量，最後是提升安寧照護量能、擴大安寧照護範圍，安寧善終的過程是「尊重生、同理苦、溝通死」，滿足民眾善終需求，達到安老、終老。