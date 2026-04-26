影／本月第3次！台鐵區間車廂積水 廁所打開「驚見裸男洗澡」

有民眾今天搭乘台鐵1136次北湖至瑞芳的區間車時指出，列車上的無障礙廁所緊閉，裡面卻傳出水聲，且有水不斷流出，導致整個車廂地板積水，其他乘客連忙撥打電話尋求列車長協助，打開門後竟看到一名裸男正在洗澡，而這已經是本月第3次傳出有民眾利用列車上無障礙廁所洗澡。

有民眾在社群上傳影片指出，今天搭乘1136次北湖至瑞芳的區間車時，發現列車上的無障礙廁所緊閉，裡面卻傳出水聲，且有水不斷從裡面流出，導致整個車廂都是水，由於不知道廁所內發生什麼事情，一旁其他乘客連忙撥打電話尋求列車長協助。

民眾表示，待列車長到場並打開廁所門後才發現，裡面竟出現一名裸男，該男子躲在無障礙廁所內洗澡，列車長見後隨即關上門並請該男子穿好衣物。

發文一出後，有網友留言表示，該男穿著藍色上衣、黑色短褲及一雙黑色拖鞋，與前兩天在捷運上大吼大叫遭警察帶走的人似乎為同一人；而發文的原PO也回應，該男子確實也在火車上大吼大叫。

另有網友指出，昨天早上10點多搭乘115次區間車苗栗往豐原時，也聽到廣播表示，有人躲在第8至9節車廂的多功能無障礙廁所洗澡。

事實上，這已經台鐵這個月第3次發生有民眾在列車上廁所洗澡的狀況。今年4月20日下午3時20分，2538次區間車因旅客開廁所水龍頭沒關導致車廂淹水，導致列車延誤30分鐘；4月25日中午12時，115次自強號發現有旅客在廁所洗澡，列車長廣播點名勸導勿在列車洗澡，該次無造成誤點。