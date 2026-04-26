宜蘭南澳地震規模3.5 最大震度3級有感搖晃

2026年4月26日中午12時06分，宜蘭縣南澳鄉發生一場芮氏規模3.5的地震，震源位於宜蘭縣政府南方約44.2公里處，深度19.8公里。此次地震屬於極淺層地震，因而在附近地區造成明顯震感。最大震度為宜蘭縣南澳3級，當地民眾普遍感受到搖晃。

最大震度3級地區:宜蘭縣

3級震度表示幾乎所有人都能感受到搖晃，房屋會有明顯震動，碗盤、門窗會發出聲響，懸掛物明顯搖擺，靜止的車輛亦會明顯晃動。建議當地居民確認家中物品穩固，檢查門窗與家具是否固定，避免物品掉落造成傷害。地震發生時請保持冷靜，遵照「趴下、掩護、穩住」原則，並避免靠近玻璃窗或重物附近。

最大震度2級地區:花蓮縣

花蓮縣出現2級輕震，多數人可感覺搖晃，電燈及懸掛物會輕微擺動。民眾應注意室內懸掛物及易碎物品的安全放置。一般無需特殊防範措施，可依照平時防震守則進行。

最大震度1級地區:臺中市、南投縣

臺中市及南投縣感受到1級微震，靜止狀態下部分人會察覺輕微搖晃。此等震度多不會造成損害，民眾無需驚慌，持續關注官方資訊即可。

此次地震提醒我們，台灣隸屬於地震多發區域，防震準備不容忽視。建議民眾熟悉地震發生時的應變措施，平時檢查居家安全，並預備應急物資。在地震發生時，應保持冷靜並確保自身安全，避免因慌張導致二次傷害。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）