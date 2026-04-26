別把A片當教科書 醫揭7大迷思：射完不能立刻再戰

不少人的性知識來自成人影片，但若把A片情節當成現實標準，恐怕只會徒增焦慮。泌尿科醫師莊豐賓提醒，成人片多為戲劇化演出，像是「射完立刻再戰」、「性行為滿1小時才算正常」等橋段，和真實情況往往有落差。

莊豐賓近日在臉書分享影片指出，A片本質是娛樂內容，不是性教育教材，若過度代入，容易對自身表現產生錯誤期待，他並整理出常見7大迷思。

迷思1：隨時都能升旗？

首先，不少人以為男性隨時都能「升旗」。莊豐賓表示，男性並非機器，壓力、疲勞、飲酒等因素都可能影響勃起狀況，偶爾表現不如預期屬正常現象，但若持續發生，建議就醫檢查。

迷思2：愛愛都要1小時？

莊豐賓指出，成人影片常透過剪接營造持久效果，實際上研究顯示，平均5至10分鐘已屬正常範圍，不必因只能維持10至20分鐘就懷疑自己早洩。

迷思3：射完立刻再戰？

很多人相信射精後能立刻再戰。對此，莊豐賓說明，男性射精後通常會進入「不反應期」，平均約25分鐘，且隨年齡增長時間可能拉長，若勉強繼續，反而可能造成組織受傷。

迷思4：口水當潤滑劑？

他提醒，口水乾得快且含有大量細菌，可能導致泌尿道感染或私密處發炎，若有需求，建議選用專業潤滑產品。

迷思5：高難度姿勢才厲害？

莊豐賓指出，A片中常見誇張動作，多是為了畫面效果，現實中模仿可能導致拉傷、扭傷，嚴重甚至造成陰莖骨折。

迷思6：女性幾分鐘就高潮？

女性並非幾分鐘內就能高潮。他表示，多數女性需要15至20分鐘的前戲與心理鋪陳，與其一味追求速度或技巧，不如重視溝通與互動，才更有助雙方享受過程。

迷思7：每個人都像女優、男優私密處都很美？

莊豐賓指出，成人片演員多經過挑選，畫面也常有打光、修飾與拍攝技巧，與其執著比較，生殖器功能健康更重要。統計顯示，台灣男性平均尺寸約12至13公分。

最後他也提醒，A片是娛樂，不是真實人生劇本。若已經出現必須靠強烈刺激才有反應，或對自身表現長期感到困擾，不建議自行購買壯陽藥，應先尋求專業醫師協助。

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