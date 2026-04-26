好天氣到周二！周三周四鋒面再來全台有雨北台轉涼

把握好天氣，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天鋒面遠離，各地多雲到晴，溫度也上升，高溫在30度上下，好天氣可維持到周二，但早晚溫差大。周三另一波鋒面影響，周三、周四全台有降雨機會，其中周三中部以北有較大雨勢。周五、周六勞動連假期間，再恢復多雲到晴天氣，僅東部和南部山區午後有雨。

曾昭誠表示，今天鋒面離開台灣，受高壓影響，天氣比較穩定，到明天周一晚間天氣類似。周二台灣附近風向從東風轉為偏南風，西半部山區午後雷陣雨機率高，由於台灣地區吹偏東風到東南風，東半部也有降雨機會。

曾昭誠指出，周二華南地區有鋒面逐漸生成，周三開始接近、通過並影響台灣，全台都有降雨機會，特別是中部以北降雨明顯；鋒面影響到周四，且周四台灣西南方有水氣分布，雲量偏多，各地降雨機會高。周五鋒面逐漸離開，受高壓從中國移出，各地回到晴朗穩定天氣，僅有山區午後雷陣雨。

未來一周降雨預測，曾昭誠指出，今明兩天晴到多雲，花東有零星降雨，南部山區有零星午後雷陣雨。周二午後降雨增加，東半部有迎風面降雨，西部山區午後雷陣雨機率較今明兩天上升。

周三到周四鋒面通過，曾昭誠說，東半部原本受迎風面影響會降雨，西半部在鋒面接近時天氣不穩定，鋒面通過時轉為全台都有降雨機會，中部以北有較大雨勢。周四鋒面剛通過，水氣仍多，各地仍有降雨機會。

周五、周六為勞動節連假，曾昭誠指出，鋒面已經離開，東北季風慢慢減弱，各地回到多雲到晴天氣，但東部和南部山區有午後雷陣雨，不過降雨趨勢減緩。

溫度方面，曾昭誠表示，今明兩天太陽露臉，溫度回升，各地白天接近30度，中南部內陸可達30至33度高溫，感受溫暖偏熱。但清晨、夜晚溫度偏涼，北部、宜蘭18至20度，中南部20至23度，日夜溫差大。

曾昭誠指出，周三受鋒面南下影響，雲量增多，各地白天高溫略為下降，北部在鋒面通過後東北季風隨之南下，周四北部、花蓮白天高溫約25度，感受偏涼。周三到周五夜晚、清晨，北部、宜蘭、花蓮偏涼。但周五、周六勞動節連假期間，鋒面影響結束，東北季風減弱，白天可看到太陽，氣溫也回升。

此外，周一晚到周三晨馬祖留意局部霧，周三東南部地區留意焚風。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供