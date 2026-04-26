國際局勢衝擊中捷藍線土木標2度流標 議員批6月開工跳票

台中捷運藍線機電標去年6月開工，中捷藍線高架段土木標今年2月首次招標，因受國際局勢、土石方費用及國內工程環境影響，出現連續2次流標，原定今年6月動工恐面臨跳票。台中市捷工局表示，預計5月進行第3次招標，力拚8月開工。

台中捷運藍線是台中第二條捷運，沿著台灣大道串連台中港至台中火車站，全長大約24.78公里，設有20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站，另規畫一座龍井機廠，全線預計2034年完工，未來將與綠線構成十字軸路網，被寄望紓解台灣大道長年壅塞問題。

中捷藍線土木標分為7標，從台中港務公司的B1站往東B3站高架段為第一標，今年2月首次招標，捷工局原本預計今年6月開工，未料2次招標皆已流標。

民進黨市議員陳淑華說，台中捷運藍線去年6月舉辦動工秀，2025年機電標原預算351億元，大幅增至607.9億元，機電標已經多花256億元，原本1615億元預算絕對不夠，原訂今年6月土木工程動工跳票，憂心工程延宕，土木標預算增加，整體藍線必須大幅追加。

捷工局指出，受國際局勢變動、台灣土石方之亂及營建成本增加等，廠商抱持保守態度，第一次招標有10多家廠商來領標，但第一次卻不足3家而流標，第2次也因無人投標而流標。

捷工局表示，捷工局將檢討並調整標案，預計5月第3次招標，若決標成功，還是希望能趕在6月開工，但時程上相對緊迫，因此保守預計8月開工。另第二標B4至B8站的高架段招標，5月同步招標，希望讓工程依既定期程順利前進。