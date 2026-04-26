蘇花大清水3公尺落石重創明隧道 公路局啟動鋼構補強與邊坡防護

受降雨及地震影響，蘇花公路台9線159.4K大清水路段昨深夜發生落石坍方，約3公尺巨石自250公尺高邊坡墜落，重創鋼構明隧道頂板。公路局緊急封閉連夜搶修，凌晨2時20分恢復通行，先用鋼梁補強並規畫增設落石防護網，提升整體安全。

公路局東區養護工程分局指出，花蓮山區昨晚起降雨明顯，導致台9線大清水明隧道施工路段邊坡土石鬆動引發坍方，落石直接衝擊施工中的鋼構隧道，造成頂板受損，第一時間封閉台9線154.7K至165.7K（和仁至崇德）路段，避免二次災害發生。

南澳工務段長劉錦龍表示，搶修團隊今已完成空拍勘查，全面掌握邊坡現況，並與顧問公司研議後續處置工法，短期將以鋼梁填補受損頂板缺口，恢復明隧道基本防護功能；後續規畫於上邊坡約50公尺處設置消能簾幕式落石防護網，強化施工及行車安全。

公路局指出，現場落石情形已趨緩，隨即動員人員及機具進場搶修，該路段採機動管制，現場依施工需要採單線雙向，必要時將短暫雙向封閉，並實施24小時監控警戒。

公路局考量夜間仍可能持續降雨，邊坡穩定度尚未完全恢復，未來不排除視雨勢及路況再度實施預警性封路措施，後續將持續推動災害修復工程，盡速恢復道路完整服務功能。

公路局呼籲，強降雨期間山區道路易發生坍方與落石，民眾如非必要應避免進入山區，並隨時掌握氣象及道路資訊，建議行前透過公路局省道即時資訊服務網或下載「幸福公路APP」，並收聽路況廣播，以確保行車安全。

蘇花公路大清水路段昨深夜發生落石坍方，約3公尺巨石自250公尺高邊坡墜落，公路局緊急封閉連夜搶修，先用鋼梁補強並規畫增設落石防護網提升道路安全。圖／公路局提供

蘇花公路大清水路段昨深夜發生落石坍方，約3公尺巨石自250公尺高邊坡墜落，公路局緊急封閉連夜搶修，先用鋼梁補強並規畫增設落石防護網提升道路安全。圖／公路局提供

蘇花公路大清水路段昨深夜發生落石坍方，約3公尺巨石自250公尺高邊坡墜落，公路局緊急封閉連夜搶修，先用鋼梁補強並規畫增設落石防護網提升道路安全。圖／公路局提供

蘇花公路大清水路段昨深夜發生落石坍方，約3公尺巨石自250公尺高邊坡墜落，公路局緊急封閉連夜搶修，先用鋼梁補強並規畫增設落石防護網提升道路安全。圖／公路局提供