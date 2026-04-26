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性行為要注意！醫驚每周都有「一炮雙響」：菜花、梅毒同時感染

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師陳鈺昕表示，近期門診幾乎每周都會遇到民眾「一炮雙響」，同時感染菜花與梅毒的情況。示意圖／AI生成
泌尿科醫師陳鈺昕表示，近期門診幾乎每周都會遇到民眾「一炮雙響」，同時感染菜花與梅毒的情況。示意圖／AI生成

性病感染恐怕不只中一種，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近期門診幾乎每周都會遇到民眾在性行為後，因身上出現小凸點就醫，原以為只是感染菜花，檢驗後才發現梅毒也一起找上門，出現所謂「一炮雙響」的情況。

陳鈺昕在臉書粉專「恆昕泌尿科診所」發文指出，不少患者是在洗澡時發現身上冒出小凸點，聯想到先前曾有約炮經驗，上網查詢後懷疑是菜花，趕緊到門診檢查，結果不只驗出菜花，還同時感染梅毒。

他表示，這類案例近期相當常見，幾乎每周都會遇到，而且一周不只一例。根據疾管署統計，確診性病的患者中，約有6成同時感染兩種以上性病。

至於為何不同性病會同時出現？陳鈺昕說明，首先是傳染途徑相同，多數性病都透過陰道交、肛交、口交等性行為傳染，當一種病原體透過黏膜或體液進入人體，其他病原體也可能趁機感染。

第二是皮膚防禦力遭破壞，像梅毒、皰疹等性病可能造成皮膚或黏膜受損，形成微小傷口，讓其他病毒更容易入侵；若感染HIV（愛滋病毒）等疾病，也可能導致免疫力下降，使其他病菌更容易趁虛而入。

第三則是潛伏期沒有明顯症狀。陳鈺昕指出，多數性病感染初期不一定會有異狀，例如HPV（人類乳突病毒）、披衣菌等，患者可能在不知情的情況下已帶有多種病原體，並透過性行為傳染給他人。

陳鈺昕也提醒，菜花與梅毒都可能透過黏膜接觸感染，因此臨床上常見兩者同時出現。菜花初期可能出現不痛不癢、肉色或淡粉色的小肉芽，常見於生殖器、肛門周圍，也可能長在口腔、舌頭或咽喉；梅毒初期則可能出現無痛性圓形潰瘍，後續可能伴隨頭痛、倦怠、發燒、肌肉或關節疼痛等類似感冒症狀。

他強調，若曾有危險性行為，事後懷疑感染，不要只靠Google自行診斷，應盡快找泌尿科醫師進行完整評估，包括視診、觸診，以及抽血、尿液、拭子等性病篩檢。

不過，剛感染時可能因病毒量不足，檢測結果未必能立即驗出。陳鈺昕建議，至少在危險性行為後2周再進行性病檢測，並於3個月後再次複檢，以排除空窗期風險；性行為活躍者則建議每3至6個月定期檢測。

菜花 梅毒 疾管署

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