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蘇花落石砸大清水明隧道 將增設消能簾幕式防護網
蘇花公路台9線159.4k今天凌晨發生坍方，尺寸近3公尺大的落石造成正修復中的大清水明隧道頂板受損，公路局將增設消能簾幕式落石防護網，降低落石衝擊能量，提升明隧道修復工程施工人員及用路安全。
公路局東區養護工程分局指出，蘇花公路台9線159.4k大清水路段凌晨發生落石坍方，搶修團隊已完成空拍作業，全面掌握整體邊坡狀況，並立即與顧問公司研議後續搶修工法，評估後將採型鋼材料緊急填補明隧道缺口，迅速恢復結構防護功能。
公路局同時於明隧道上邊坡約50公尺高處，規劃增設消能簾幕式落石防護網，以降低落石衝擊能量，提升明隧道修復工程施工人員及用路安全。
東區養護工程分局表示，為確保通行安全，目前現場採24小時監看人員警戒通行措施，並待後續邊坡穩定情形滾動檢討交維管制措施，公路單位後續將全力推動災害修復工程，儘速恢復道路服務功能。
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