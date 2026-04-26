蘇花落石砸大清水明隧道 將增設消能簾幕式防護網

把握好天氣，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天鋒面遠離，各地多雲到晴，溫度也上升，高溫在30度上下，好天氣可維持到周二，但早晚溫差大。周三另一波鋒面影響，周三、周四全台有降雨機會，其中周三中部以北有較大雨勢。周五、周六勞動連假期間，再恢復多雲到晴天氣，僅東部和南部山區午後有雨。

2026-04-26 11:29