快訊

白宮記者晚宴槍擊後首發聲！川普稱槍手為「孤狼」原本還想回去演說

學區焦慮／搶明星國中2歲就要卡位 少子化掀學區遷徙潮

鍋子燒焦別急著刷！用力清潔反而更難洗：這招快速清乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

在家善終仍是少數 台灣安寧照護「8成在醫院」 衛福部推加碼給付

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良今參加「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會，表示在宅善終仍有許多努力空間。記者林伯東／攝影
衛福部長石崇良今參加「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會，表示在宅善終仍有許多努力空間。記者林伯東／攝影

台灣安寧療護發展多年，整體成效在國際間表現亮眼，但「在宅善終」（Home Hospice Care）仍有明顯成長空間。衛福部石崇良今天表示，目前安寧服務一年約10萬人次，其中僅約2萬人使用居家安寧，其餘8成仍集中在醫院。

根據統計，癌症病患在死亡前一年接受安寧照護的比率約65%，表現相對成熟；但非癌症患者僅約35%，顯示仍有相當提升空間。石崇良分析，現行安寧照護主要分為三類，包括住院安寧、安寧共照以及居家安寧。其中住院與共照模式占多數，反映出民眾與醫療體系仍偏好在醫院提供臨終照護。

石崇良指出，「在宅善終」的核心理念在於讓末期病人能在熟悉的家中環境，安然由家人陪伴走完人生最後一程，避免過度醫療介入。國際趨勢也強調讓患者在熟悉的環境中善終。台灣的健保自1996年起陸續推動安寧居家、安寧住院、與安寧共同照護給付模式，提升患者生活品質，也減輕醫療資源負擔。

為了提升末期病人的照護品質，政府今年提升安寧照護「論質計酬（P4P）」的獎勵制度，透過給付加成鼓勵醫療院所投入。依照表現分級，醫療機構最高可獲30%加成，且其中六成須回饋第一線照護團隊。目前已有近百家醫療機構參與，後續將由醫策會與相關學會進行評估與優化。

石崇良強調，台灣在臨終照護品質方面已名列亞洲第一、全球前三，但未來關鍵在於提升「可近性」與「選擇權」，讓更多民眾有機會在家中、有尊嚴地走完人生。推動居家安寧除了制度誘因外，也需強化民眾觀念、家庭支持系統及醫療資源整合，才能真正實現「善終在家」的目的。

台灣已將癌症末期安寧利用率由2000年的7%提升至2024年的65.3%，包含住院、共照、居家，致力讓更多病人能有尊嚴地善終。石崇良認為，台灣安寧照護資源有8成以上集中在醫院運作，反映出在宅善終的需求與實際落實之間的落差，確實仍有許多努力空間，社會觀念需要轉變。

衛福部 癌症 石崇良

延伸閱讀

安樂死該不該合法？衛福部：牽涉「協助自殺除罪化」 社會仍高度分歧

金門醫療滿意度調查創新高 飆破8成3連3年攀升

出席外科醫學會年會 賴總統提四方向推動智慧醫療、打造永續醫療體系

跳票壓力？賴總統指護理人力回到疫情前 衛福部長對護病比入法有信心

相關新聞

好天氣到周二！周三周四鋒面再來全台有雨北台轉涼

把握好天氣，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天鋒面遠離，各地多雲到晴，溫度也上升，高溫在30度上下，好天氣可維持到周二，但早晚溫差大。周三另一波鋒面影響，周三、周四全台有降雨機會，其中周三中部以北有較大雨勢。周五、周六勞動連假期間，再恢復多雲到晴天氣，僅東部和南部山區午後有雨。

國際局勢衝擊中捷藍線土木標2度流標 議員批6月開工跳票

台中捷運藍線機電標去年6月開工，中捷藍線高架段土木標今年2月首次招標，因受國際局勢、土石方費用及國內工程環境影響，出現連續2次流標，原定今年6月動工恐面臨跳票。台中市捷工局表示，預計5月進行第3次招標，力拚8月開工。

蘇花大清水3公尺落石重創明隧道 公路局啟動鋼構補強與邊坡防護

受降雨及地震影響，蘇花公路台9線159.4K大清水路段昨深夜發生落石坍方，約3公尺巨石自250公尺高邊坡墜落，重創鋼構明隧道頂板。公路局緊急封閉連夜搶修，凌晨2時20分恢復通行，先用鋼梁補強並規畫增設落石防護網，提升整體安全。

在家善終仍是少數 台灣安寧照護「8成在醫院」 衛福部推加碼給付

台灣安寧療護發展多年，整體成效在國際間表現亮眼，但「在宅善終」（Home Hospice Care）仍有明顯成長空間。衛福部長石崇良今天表示，目前安寧服務一年約10萬人次，其中僅約2萬人使用居家安寧，其餘8成仍集中在醫院。

安樂死該不該合法？衛福部：牽涉「協助自殺除罪化」 社會仍高度分歧

隨著社會對「善終權」討論升溫，安樂死議題再度成為焦點。衛福部長石崇良今天指出，安樂死不僅是醫療問題，更涉及法律、倫理與社會價值，目前台灣社會雖逐漸開放，但仍存在高度分歧。

馬鈴薯食安風波再起！ 抽驗「最高60%」？衛福部澄清：檢驗≠檢疫

近期進口馬鈴薯引發食安疑慮，外界質疑邊境抽驗比率「提高至60%」是否代表標準放寬或風險升高。衛福部長石崇良強調，相關食安規範「從未改變」，所謂60%其實是不同主管機關制度下的誤解，民眾不應混淆「檢驗」與「檢疫」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。