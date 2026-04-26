在家善終仍是少數 台灣安寧照護「8成在醫院」 衛福部推加碼給付

台灣安寧療護發展多年，整體成效在國際間表現亮眼，但「在宅善終」（Home Hospice Care）仍有明顯成長空間。衛福部長石崇良今天表示，目前安寧服務一年約10萬人次，其中僅約2萬人使用居家安寧，其餘8成仍集中在醫院。

根據統計，癌症病患在死亡前一年接受安寧照護的比率約65%，表現相對成熟；但非癌症患者僅約35%，顯示仍有相當提升空間。石崇良分析，現行安寧照護主要分為三類，包括住院安寧、安寧共照以及居家安寧。其中住院與共照模式占多數，反映出民眾與醫療體系仍偏好在醫院提供臨終照護。

石崇良指出，「在宅善終」的核心理念在於讓末期病人能在熟悉的家中環境，安然由家人陪伴走完人生最後一程，避免過度醫療介入。國際趨勢也強調讓患者在熟悉的環境中善終。台灣的健保自1996年起陸續推動安寧居家、安寧住院、與安寧共同照護給付模式，提升患者生活品質，也減輕醫療資源負擔。

為了提升末期病人的照護品質，政府今年提升安寧照護「論質計酬（P4P）」的獎勵制度，透過給付加成鼓勵醫療院所投入。依照表現分級，醫療機構最高可獲30%加成，且其中六成須回饋第一線照護團隊。目前已有近百家醫療機構參與，後續將由醫策會與相關學會進行評估與優化。

石崇良強調，台灣在臨終照護品質方面已名列亞洲第一、全球前三，但未來關鍵在於提升「可近性」與「選擇權」，讓更多民眾有機會在家中、有尊嚴地走完人生。推動居家安寧除了制度誘因外，也需強化民眾觀念、家庭支持系統及醫療資源整合，才能真正實現「善終在家」的目的。

台灣已將癌症末期安寧利用率由2000年的7%提升至2024年的65.3%，包含住院、共照、居家，致力讓更多病人能有尊嚴地善終。石崇良認為，台灣安寧照護資源有8成以上集中在醫院運作，反映出在宅善終的需求與實際落實之間的落差，確實仍有許多努力空間，社會觀念需要轉變。