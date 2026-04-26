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安樂死該不該合法？衛福部：牽涉「協助自殺除罪化」 社會仍高度分歧

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
安樂死議題在台灣充滿高度爭議，衛福部長石崇良認為，應優先加強「安寧緩和醫療」，讓病人能尊嚴善終。記者林伯東／攝影
安樂死議題在台灣充滿高度爭議，衛福部長石崇良認為，應優先加強「安寧緩和醫療」，讓病人能尊嚴善終。記者林伯東／攝影

隨著社會對「善終權」討論升溫，安樂死議題再度成為焦點。衛福部長石崇良今天指出，安樂死不僅是醫療問題，更涉及法律、倫理與社會價值，目前台灣社會雖逐漸開放，但仍存在高度分歧。

石崇良表示，安樂死可分為「被動」與「主動」兩類。所謂被動安樂死，指停止或不進行延命治療，讓疾病自然進程結束。而主動安樂死，則涉及以醫療手段主動結束生命，性質完全不同。

安樂死討論的核心，與「協助自殺」是否除罪化密切相關，大多數國家協助自殺是犯法的行為，而接受安樂死的國家也非多數。依台灣現行法律，協助他人自殺仍屬刑事犯罪，因此若未來要推動安樂死制度，勢必需先處理刑法層面的調整。

石崇良強調，主動安樂死涉及醫師以醫療行為終結生命，與醫療專業「救人」的核心價值有所衝突，因此包括世界醫師會等國際組織，多持保留態度。醫界對此仍相當審慎，因為這與傳統醫師天職存在巨大的倫理衝突，醫界擔憂這會改變醫病之間的信任關係。

相較之下，台灣近年積極推動的「安寧緩和醫療」與「病人自主權利法」，則被視為目前制度下實現善終的重要方式。石崇良認為，透過預立醫療決定與安寧照護，病人可選擇在生命末期避免不必要的侵入性治療，維持尊嚴。

石崇良比喻，安寧療護屬於「順其自然」，讓生命走到終點；而安樂死則是「主動介入」，提前結束生命，兩者本質不同。隨著社會觀念轉變，支持安樂死的聲音逐漸增加，特別是在面對無法治癒且承受極大痛苦的末期病患時，部分民眾認為應賦予選擇權。

未來是否推動相關制度，石崇良表示，仍需更廣泛社會討論與配套設計，在尊重生命權與醫療倫理之間取得平衡。與其追求主動終結生命，應優先加強「安寧緩和醫療」，讓病人能尊嚴善終。

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安樂死 石崇良

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