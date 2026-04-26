馬鈴薯食安風波再起！ 抽驗「最高60%」？衛福部澄清：檢驗≠檢疫

近期進口馬鈴薯引發食安疑慮，外界質疑邊境抽驗比率「提高至60%」是否代表標準放寬或風險升高。衛福部長石崇良強調，相關食安規範「從未改變」，所謂60%其實是不同主管機關制度下的誤解，民眾不應混淆「檢驗」與「檢疫」。

石崇良表示，台灣針對進口馬鈴薯採「雙軌把關」。其中，食藥署負責「檢驗」，主要針對農藥殘留、重金屬及天然毒素等風險；而農業部則負責「檢疫」，重點在於病蟲害及發芽情形。兩者目的不同，但共同構成邊境食安防線確保，輸入食品在進入國內市場前，符合我國衛生安全標準。

在檢驗制度上，食藥署依風險分級進行抽驗，一般為2%至10%；若發現違規或疑慮，抽驗比率會提升至20%至50%，若再有問題，則改為逐批查驗。只要有一批不合格，即整批退運或銷毀，並未放寬標準。

至於外界提及的「抽驗60%」，石崇良指出，該數據其實來自農業部的檢疫作業，並非食藥署的食品安全檢驗比例。檢疫與檢驗性質不同，若混為一談，容易造成社會誤解。

此外，針對外界關心的農藥殘留問題，石崇良說，馬鈴薯可檢出的農藥如「克普芬（chlorpropham）」等，均有國際標準可依循，台灣採用與國際食品法典委員會（Codex）一致的容許量，並與日本、美國、澳洲等國接軌。

石崇良強調，台灣邊境食安機制並未因個案而改變，「標準沒變、程序沒變、處理方式也沒變」。未來將持續透過風險分級與抽驗機制，確保進口農產品安全。民眾在面對食安訊息時，應注意資訊來源與制度差異，避免將不同機制混為一談，導致不必要恐慌。