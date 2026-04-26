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汛期將至 農業部：已完成335噸倉儲公糧、6180噸冷藏蔬菜購貯

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，無論旱澇，若作物受損達天然災害救助標準，應盡速啟動災後復原與救助，確保農民權益，並盡速恢復農業生產量能。圖／聯合報系資料照
農業部表示，無論旱澇，若作物受損達天然災害救助標準，應盡速啟動災後復原與救助，確保農民權益，並盡速恢復農業生產量能。圖／聯合報系資料照

面對即將到來的汛期挑戰，農業部表示，在農業生產減災整備方面，已強化農漁畜產品生產區排水設施整備，完成近335公噸倉儲公糧物資減災準備，以及6180公噸冷藏蔬菜購貯，並對外更新並公開1753條土石流潛勢溪流、94處大規模崩塌潛勢區及42處二次災害高風險區資料。

農業部表示，近年我國接連受地震及颱風等事件影響，山區土石鬆動，為避免二次災害發生，歷次災後皆啟動評估機制，調降受影響之土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區警戒基準值，今年已達成98處大規模崩塌潛勢區防災應變整備工作目標，並對外更新並公開1753條土石流潛勢溪流、94處大規模崩塌潛勢區及42處二次災害高風險區資料。

針對列管中的花蓮縣馬太鞍溪、南投縣合歡溪上游及新竹縣泰崗溪等3處堰塞湖，已要求林業及自然保育署持續以多元管道密切監控堰塞湖最新動態，並督請各縣市政府確實更新及校核疏散避難計畫及保全住戶名冊。

農業部說明，全國超過3.9萬處農田水利設施已完成初、複檢及改善作業，清淤總長度達434公里、量體逾10萬立方公尺，並備妥抽水機、發電機等緊急應變物資與機具，且全數完成測試，可供後續調度及應變所需。

在漁港與漁業設施方面，已請相關單位完成汛期前自主檢查及漁船員上岸避風演練，以使相關執行人員熟悉漁船員上岸避風作業程序；針對補助地方政府採購的222台抽水機也完成測試整備工作，確保及時排除積淹水。

此外，也已完成近335公噸倉儲公糧物資減災準備，以及6180公噸冷藏蔬菜購貯，無論旱澇，若作物受損達天然災害救助標準，應儘速啟動災後復原與救助，確保農民權益，並盡速恢復農業生產量能。

馬太鞍溪 地震 農業部

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