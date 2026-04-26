新北美術館周年 煙火、無人機點亮夜空 宇宙人、Gummy B今接力唱

新北市美術館開館滿一周年，連兩天在戶外園區辦周年慶，昨晚演唱會歌手徐暐翔、白安接力開唱，Bii畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演，施放長達12分鐘的煙火與無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典。今天還有一天活動，可享有全館免門票優惠，且延長開館至晚間9時。

新北市長侯友宜表示，新北市擁有豐厚多元的人文底蘊與活躍的藝文能量，新北市美術館的成立不僅是藝術展示場域，更是推動城市美學、深化藝術教育與促進文化共融的重要據點。市府以打造「全民美術館」為目標，讓藝術走入生活。隨著三鶯線即將通車，城市動線與文化生活將更加緊密串聯，藝術也將成為連結城市、生活與未來的重要力量。

新北市文化局說明，新北市美術館開館周年活動，以戶外園區為核心，活動首日自下午4點「流聲市集」揭開序幕，集結超過30攤在地美食與文創品牌，搭配DJ演出炒熱現場氛圍，並串聯鶯歌農會通廊與鶯歌老街周邊市集。晚間7點登場的演唱會，邀請流行音樂歌手與交響樂團跨界共演，將戶外園區轉化為城市音樂舞台；歌手徐暐翔、白安帶來溫暖細膩的演出，Bii 畢書盡攜手新北市交響樂團，以流行旋律融合弦樂編制，演唱〈轉身之後〉，並接續帶來〈Come Back To Me〉、〈Love More〉等膾炙人口的代表作。

晚間登場的煙火與無人機展演大秀「光有回聲」，依循音樂節奏精密編排，打造「天空雙舞台」的立體展演形式。超過2,500發的煙火，透過高、中、低空層次配置，以五色瀑布型與落葉型花色為主軸，呈現流動且富層次的視覺效果；無人機編排出美術館外觀、金牛角及三鶯線列車等動態圖像，透過光影交織，呈現具有情感深度與象徵意義的夜空藝術饗宴。

新北市文化局補充，新北市美術館開館周年活動今天還有一天，邀請盜魂爵士樂團、Gummy B以及宇宙人接力演出，透過嘻哈、爵士與樂團跨界融合，延續周末音樂熱潮。此外，美術館4月25、26日兩天全館免門票，且延長開館至晚間9時（6樓特展開放至晚間6時），2樓以上展場採線上預約與現場取號雙軌分流，還有多項賣店商品折扣優惠。

活動期間建議民眾利用大眾運輸工具，可搭台鐵至鶯歌站，自文化路出口步行約6分鐘即可抵達，或搭乘公車至「新北市美術館站」下車。更多活動資訊可至活動官網www.ntpcart-sy2026.com或新北市文化局Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/e7summer查詢。

歌手Bii 畢書盡帶來多首膾炙人口歌曲。圖／新北市政府提供

新北市美術館開館滿一周年，新北市長侯友宜與民眾一同參與，迎接壓軸煙火展演。圖／新北市政府提供

昨晚演唱會歌手徐暐翔、白安接力開唱，Bii畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演，施放長達12分鐘的煙火與無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典。圖／新北市政府提供

新北市美術館開館周年活動期間（4月25日至26日）開放民眾免票入館，吸引民眾走入館內參觀展覽。圖／新北市政府提供

新北市美術館周年活動首日，在戶外園區打造從白天到夜晚的城市藝術盛典。圖／新北市政府提供

昨晚演唱會歌手徐暐翔、白安接力開唱，Bii畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演，施放長達12分鐘的煙火與無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典。圖／新北市政府提供

新北市美術館開館滿一周年，新北市長侯友宜與民眾一同參與，迎接壓軸煙火展演。圖／新北市政府提供