把握好天氣！周三鋒面通過全台轉雨變天

把握好天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，下波鋒面周三通過，全台轉雨變天。

廖于霆指出，隨鋒面東移及華南水氣減弱，不穩定的天氣型態告一段落，今受高氣壓偏乾空氣影響，西半部及北部可以見到陽光，只有東部水氣仍多，花蓮台東偶有陣雨。

今白天各地氣溫回升，西半部及北部高溫可來到27-32度。東半部則在25-28度。但受輻射冷卻效應影響，各地早晚低溫17-24度，日夜溫差約有10度。

廖于霆指出，周一到周二台灣附近轉偏東風到東南風，各地白天高溫都持續上升，周二北部西半部高溫都在30度以上，略有悶熱感。東半部高溫27-29度，相對舒適。但早晚低溫仍只有20度上下，日夜溫差相當明顯。天氣方面，周一到周二天氣相對穩定，各地都是多雲時晴，僅在山區午後有局部短暫雷陣雨。

下波鋒面預計周三報到，廖于霆說，這波鋒面強度可能較前兩天弱，不過全台各地仍會轉為陰陣雨或雷雨天氣，氣溫也會略為下降，北部高溫降至27-28度，中南部及東半部高溫仍在30度左右，體感明顯轉涼。鋒面周三過後周四仍有華南水氣影響容易下雨，要到周五各地才會轉晴，氣溫也會回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。