台鐵內壢段臨時軌啟用 「2月台變1座」明天通勤尖峰恐現擁擠亂象

為推動桃園鐵路地下化建設，交通部鐵道局與台鐵公司昨深夜展開「內壢段臨時軌路線切換工程」，整合軌道、電車線、號誌（含聯鎖）及行車控制等系統，但臨時軌切換後過渡期間，車站原有2座月台將暫時調整為1座，預估明天上班首日通勤尖峰時段恐出現月台擁擠情況，將加強安全維護及旅客引導。

鐵道局指出，「內壢段臨時軌路線切換工程」為桃園鐵路地下化工程最大規模切換作業，涵蓋內壢站南北側共5處東西正線，整合軌道、電車線、號誌（含聯鎖）及行車控制等系統，現場動員近850人及38輛施工車輛，昨天深夜展開切換工程，並於今清晨6時20分完成並正式啟用。

鐵道局說明，受限於鐵路沿線用地空間不足，內壢站於臨時軌切換後的過渡期間，車站原有2座月台將暫時調整為1座島式月台供南下北上列車共用。

由於內壢站平日通勤人流眾多，預期明（27日）上班首日通勤尖峰時段，月台人潮可能會有較擁擠情形。

為了確保每位旅客的乘車安全，鐵道局表示，已與台鐵公司緊密合作，加派人力於月台加強安全維護及旅客引導，同時呼籲旅客，進入月台後配合站務人員引導，分散候車，切勿越過黃色警戒線，以安全為第一要務。

鐵道局表示，此次切換成功，不僅確保鐵路營運不中斷，更為後續地下化工程騰出關鍵施工空間，象徵桃園鐵路地下化工程邁入重要里程碑。

台鐵表示，配合內壢站臨時軌道切換及後續施工，4月25日晚間10時至26日清晨6時20分，部分列車截短行駛及停駛，採客運接駁，接駁服務分2個時段進行，第1階段為4月25日晚間10時至26日凌晨0時20分，第2段為26日清晨5時至6時20分。

接駁區間為桃園=內壢=中壢間，從桃園站與中壢站同步對開，約每5至10分鐘一班，並視現場狀況機動調整班次；25日預計調度約24輛次，26日約14輛次。接駁車停靠方式與台鐵車站相同，旅客可跟隨台鐵人員指引前往搭乘，各站也將加強廣播提醒。

另外，台鐵也提醒，路線切換工程完成後，桃園至中壢間仍需配合安全管控實施列車慢行，慢行路段長約3公里，限速約40至60公里，預計每列車經過該路段將延誤約3至5分鐘，將影響基隆至新竹間各級列車，慢行措施將持續至6月7日，旅客近期搭乘該區間列車，行程規畫應預留充裕時間。

為推動桃園鐵路地下化建設，交通部鐵道局與台鐵公司昨深夜展開「內壢段臨時軌路線切換工程」。圖／鐵道局提供

配合內壢站臨時軌道切換及後續施工，4月25日晚間10時至26日清晨6時20分，部分列車截短行駛及停駛，採客運接駁。圖／台鐵提供