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氣候訴訟掀法律戰 東亞學者界定政府責任與公民權利

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
第16屆東亞行政法協會國際學術大會在台中登場，三地180位學者與會。圖／主辦單位提供
第16屆東亞行政法協會國際學術大會在台中登場，三地180位學者與會。圖／主辦單位提供

第十六屆東亞行政法國際研討會25日在台中市登場，由東亞行政法學會、台灣、日本韓國行政法學會共同主辦，吸引三國逾180位學者專家與會。會議以「氣候訴訟」與「行政計畫」為雙主軸，其中氣候訴訟成為討論焦點，反映氣候變遷衝擊下，政府責任與公民權利的重新界定。

與會學者指出，面對氣候變遷日益嚴峻，民眾與非政府組織除傳統政治與社會行動外，已逐步透過司法途徑，向政府或企業提起訴訟，要求落實減碳責任或調整高排碳政策。此類氣候訴訟不僅挑戰既有行政裁量，也凸顯公民在氣候治理中的積極角色。

台灣紀和均副教授、韓國金泰昊責任研究官及日本島村健教授，分別從三國實務出發，解析氣候訴訟與氣候行政法的發展趨勢，指出未來制度需更明確回應減緩、調適及損害回復等多元訴求，並強化法律架構以因應氣候治理新局。

在行政計畫議題方面，涉及行政機關如何主動規劃國家發展，特別是都市計畫、文資保護、高科技產業成長。台灣林明鏘教授、日本西田信介教授及韓國房東熙副教授均就台日韓行政計畫法制結構，提出完整的說明，強調應建立更明確的政策規畫空間，並引入正當法律程序，使多元意見得以及早納入，降低後續爭議與違法風險。

開幕式中，台灣行政法學會理事長陳春生指出，東亞行政法學會持續引領區域法制發展；環境部政務次長謝燕儒說明台灣減碳政策與法制成果；台中市副市長鄭照新則代表市長盧秀燕歡迎各國學者，並介紹城市在抗暖化與重大建設推動上的進展。

閉幕式由三國學會代表發表感言，國立中興大學校長詹富智以合作夥伴身分致詞，分享AI領域發展成果。日方宣布取得下屆主辦權，邀請與會學者兩年後於日本再聚，延續東亞行政法交流。

第16屆東亞行政法協會國際學術大會在台中登場，三地180位學者與會。圖／主辦單位提供
第16屆東亞行政法協會國際學術大會在台中登場，三地180位學者與會。圖／主辦單位提供

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