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蘇花公路大清水明隧道落石坍方 單線雙向機動管制

中央社／ 花蓮縣26日電

蘇花公路台9線159.4k大清水明隧道今天凌晨發生落石坍方，造成鋼構明隧道頂板損壞影響通行，公路局管制只出不進，並在落石頻率趨緩後派災修人員、機具搶修，凌晨2時20分已開放單線雙向通行。

近日受鋒面影響，各地區有局部陣雨機率，部分地區仍有較大雨勢，公路局東區養護工程分局指出，考量夜間仍有降雨發生機率，恐有致災風險，為維護用路人安全，台9線和仁至崇德路段（154.7k至165.7k）將依最新雨情及路況，不排除再實施預警性道路封閉。

東區養護工程分局南澳工務段表示，台9線159.4k路段搶通初期，將採單線雙向機動管制通行，請用路人配合指揮人員通行。

東區養護工程分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播、瞭解掌握訊息。

蘇花公路 落石

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