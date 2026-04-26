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台灣團遊甘肅翻車1死12傷 旅行公會：全面協助旅客、業者後續事宜

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟等一行30餘人近日在中國旅遊期間，於24日下午在甘肅因遊園車翻覆，造成1人死亡、12人受傷。陸委會表示，將全力協助家屬處理後續事宜。聯合報系資料照
苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟等一行30餘人近日在中國旅遊期間，於24日下午在甘肅因遊園車翻覆，造成1人死亡、12人受傷。陸委會表示，將全力協助家屬處理後續事宜。聯合報系資料照

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟同赴中國大陸甘肅省旅遊，不料24日下午傳出旅遊團搭乘的電動車發生翻車事故，釀1死12傷，交通部觀光署表示，已要求業者安排善後；台北市旅行商業同業公會則說，將全面協助旅客及旅行業者後續事宜。

潘姓所長和妻子、妻弟一行30餘人，於4月20日赴大陸甘肅旅遊，預計5月1日回國，不料24日下午在甘肅夏河縣景區搭乘的遊園車翻覆，造成1人死亡、12人受傷。

其中，潘姓所長頭部有撕裂傷、右手臂擦挫傷，他的妻子也受傷，同行的妻弟因傷勢過重身亡；台中市警局現任警政監邱姓警官先前在苗栗縣警局服務，也是旅遊團成員。

海基會昨天表示，根據回報，目前有9名傷者留院觀察；在接獲通報後，已立即聯繫台北市旅行公會、蘭州台商協會，並與陸委會、內政部保持聯繫，協助處理後續事宜；陸委會也表示，第一時間已有所掌握，對於罹難者表示哀悼，祈願傷者早日康復，將全力協助善後事宜。

觀光署說明，此案是喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴中國大陸四川黃龍九寨溝旅遊，行程時間為今年4月20日至5月1日。

觀光署指出，此團在4月24日下午搭乘甘加秘境景區遊園車時（車上15名旅客，含1名領隊）發生翻車意外，造成1人死亡及12人受傷，目前10人已出院，2人於醫院治療中。

觀光署表示，旅行社已依規定通報觀光署，並依規定投保旅責險，而觀光署已請旅行社妥善安置及協助旅客，並妥適安排善後及行程後續事宜。

對此，台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇說，針對24日甘肅地區發生的交通事故事件，公會高度重視，事發後即刻啟動緊急應變機制，主動掌握承辦業者及旅客狀況，並整合各方資源，全力確保旅客安全與權益獲得最大保障。

陳怡璇指出，目前承辦業者已同步成立緊急處理小組，於當地安排醫療協助、現場協調與安全維護人員及旅客關懷機制，包含醫護支援、家屬聯繫、醫療安排及後續返台規畫等，全力協助受影響旅客獲得妥善照顧。

陳怡璇強調，旅客安全始終是旅行業最重要的核心價值，本會將持續密切關注事件發展，並全力協助業者與旅客完成後續處理，確保每一位旅客都能獲得即時且完善的照顧與保障。

觀光署 大陸 中國大陸

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