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今明回暖逾30度周四又轉涼 鋒面周三報到

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起至周二天氣晴朗、炎熱，高溫逾30度。本報資料照片
今起至周二天氣晴朗、炎熱，高溫逾30度。本報資料照片

本周天氣變化大。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今明回暖但周四又轉涼，鋒面周三報到。

「林老師氣象站」指出，今受東北季風減弱影響，環境風場轉偏東風，明天進一步再轉為東南風，台灣各地氣溫回升；周二環境吹偏南風，水氣增多，高溫炎熱；周三受鋒面逐漸通過影響，天氣轉為不穩定，降雨機率增高；周四受東北季風增強及華南雲雨區東移影響，各地天氣轉涼，水氣減少，降雨逐漸趨緩；周五（5月1日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫再度開始回升；周六環境風場轉為偏南風，回暖顯著、高溫炙熱。

高溫預測部份，「林老師氣象站」表示，今起到周二西半部地區30至33度，東半部地區28至31度。周三及周四北部及宜花地區25至27度，中南部及台東地區28至32度。周五及周六東半部地區28至30度，西半部地區30至33度。

「林老師氣象站」指出，低溫預測部份，今起到周二中部以北及東半部地區19至22度，南部地區23至26度。周三及周四全台各地21至24度。周五及周六中部以北及東半部地區21至23度，南部地區23至25度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 東北季風 高溫

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