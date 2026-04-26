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今明晴熱逾30度 吳德榮：鋒面周三周四再來挾雷陣雨

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今明晴熱逾30度 吳德榮：鋒面周三周四再來挾雷陣雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今、明兩天鋒面遠離，天氣轉晴熱，高溫逐日升，逾30度。本報資料照片
今、明兩天鋒面遠離，天氣轉晴熱，高溫逐日升，逾30度。本報資料照片

天氣轉晴變熱了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天鋒面遠離，天氣轉晴熱、高溫逐日升，東半部偶有局部零星飄雨的機率。

今日各地區氣溫如下：北部16至31度、中部19至32度、南部18至33度及東部17至30度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周二南方水氣漸增，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。周三下午鋒面逼近、挾局部陣雨、雷雨，天氣驟變；周四鋒面影響，有局部陣雨及雷雨，北台轉涼。周五、六(1、2日)鋒面遠離，天氣轉晴熱、氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬調整為：下周日(3日)另一鋒面接近，大氣不穩定，午後有局部陣雨的機率，天氣暖熱。下周一、二(4、5日)鋒面影響、天氣轉變。不過，各國模式期末的模擬並不一致，且持續調整，不確定性大，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮

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