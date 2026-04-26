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為腦麻女兒撐下來…14位「柔韌母親」表揚 感動全場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
安得烈慈善協會昨在台北花園大酒店舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，公開表揚十四位來自全台各地的母親，其中一名獲獎者温女士（左二）獨自撫養腦性麻痺的女兒。記者葉信菉／攝影
安得烈慈善協會昨在台北花園大酒店舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，公開表揚十四位來自全台各地的母親，其中一名獲獎者温女士（左二）獨自撫養腦性麻痺的女兒。記者葉信菉／攝影

安得烈慈善協會昨舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，表揚十四名母親，她們在遭逢家庭變故、經濟困頓或照顧重擔壓身之際，仍持續守護著孩子，當孩子說一句「媽媽我愛您、辛苦了」，就是媽媽們最大的欣慰與動力。

「柔韌母親表揚」至今累積表揚一一○位母親。安得烈慈善協會執行長羅紹和說，協會在陪伴弱勢家庭的過程，看見許多母親同時承擔經濟、照顧等雙重壓力，只為讓孩子能安心成長，這份不輕言放棄的堅持，是家庭走出低谷的重要力量。

獲獎的温女士，當小女兒小芸診斷腦性麻痺，前夫怪罪她，還對小女兒冷眼以待。離婚後，温女士獨自養育兩個女兒，工作之餘，就是陪著小女兒就醫、復健。

温女士曾被生活壓得喘不過氣，但因為小女兒小芸的早熟懂事，讓她醒覺自己必須堅強為孩子活下去。

如今，大女兒小如投身社福工作，聰慧敏銳的小芸，練就良好的挫折復原力，還在桃園市ＡＱ（逆境商數達人）甄選榮獲第一名。

溫女士說，最期盼日後醫療進步，能讓小芸更自立。

另一名獲獎的邱女士，原本有個平凡幸福的家庭，卻因一場車禍全都失序。邱女士重拾美甲專業，並兼任車縫、搬運、清潔等多份工作，努力維持家計，照顧重傷丈夫、陪伴孩子成長。

昨天現場氣氛動容，代表致詞的楊同學在台上說著：「媽媽，您在我心中是最偉大的人」，接著每位孩子獻花給自己媽媽，讓不少媽媽不禁感動拭淚。

羅紹和

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